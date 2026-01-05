Matías Alé debuta en ‘Alégrate El Verano’ con bandas en vivo y grandes invitados

En un vibrante estreno por las pantallas de NET TV, Matías Alé y Miguel Ángel Cherutti se apoderan de Mar del Plata, brindando un espectáculo lleno de risas y sorpresas.

Una temporada llena de alegría

El querido actor Matías Alé abrió oficialmente la temporada de verano en Mar del Plata, acompañado por su esposa y el icónico humorista Miguel Ángel Cherutti. Juntos, prometen un espacio repleto de entretenimiento para todos los televidentes.

El primer invitado y la música en vivo

La presentación tuvo un momento destacado con la participación del reconocido imitador, quien dejó al público boquiabierto con su talento. Para acompañar la velada, ‘La Marvel’, una vibrante banda de cumbia, se encargó de darle un toque musical al cierre del programa.

Horarios y contenidos

Los espectadores podrán disfrutar de ‘Alegrate el Verano’ de lunes a viernes a las 15:30 hs. El programa promete ser un espacio dinámico donde se abordan temas de actualidad, entrevistas con celebridades, y la posibilidad de ganar distintos premios. Una propuesta ideal para disfrutar las tardes de verano en la costa argentina.