El denunciante del escándalo AFA declara hoy con Carrió tras el allanamiento del viernes

En medio de un torbellino judicial, el dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, está a punto de declarar en la UFI No. 3 de Pilar, tras una denuncia que desencadenó el allanamiento de su domicilio.

Yofe se presenta ante la fiscalía en un clima tenso

Este lunes a las 11, Matías Yofe, una figura clave del partido en Pilar, comparecerá ante la justicia en el marco de una causa por “robo o hurto”. Esta situación se origina en denuncias que vinculan a una mansión en Villa Rosa con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Yofe contará con el respaldo de Elisa Carrió durante su declaración.

Allanamiento polémico y acusaciones

El viernes pasado, la residencia de Yofe fue objeto de un allanamiento ordenado por el fiscal Germán Camafreitas, una acción que se produjo a raíz de una denuncia de extorsión en su contra. Según Yofe, agentes de la Policía Bonaerense intentaron ingresar a su hogar sin permitir la presencia de sus abogados, lo que generó una situación cargada de tensión con su esposa, quien fue amenazada durante el operativo.

Contexto de la denuncia

La causa que dio pie a este escandaloso episodio se inició tras la declaración de un chofer de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte provincial. El testigo alegó haber sido coaccionado por Yofe y un cómplice para que declare sobre irregularidades vinculadas a fotomultas. Tras el allanamiento, la justicia confiscó dos teléfonos móviles y una computadora, buscando datos específicos relacionados con las supuestas amenazas.

Consecuencias legales para D’Onofrio

Este caso se suma a otros problemas legales para D’Onofrio, quien fue procesado en noviembre pasado por posible lavado de activos. La decisión del juez federal Adrián González Charvay incluyó un embargo de $350 millones, todo en el contexto de una denuncia formulada inicialmente por Yofe y Carrió.