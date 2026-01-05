ARCA Exime de Impuestos a Mercado Pago y Otras Billeteras

Un cambio inesperado acompaña el inicio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado marcha atrás en su decisión de gravar a las billeteras digitales con el Impuesto al Cheque, trayendo alivio al sector financiero argentino.

Contexto de la Decisión de ARCA

La ARCA había notificado a diversas fintechs, incluyendo nombres como Mercado Pago, YPF App y Carrefour Banco, que a partir de 2026 debían comenzar a pagar el Impuesto sobre Créditos y Débitos, comúnmente conocido como el Impuesto al Cheque. Este impuesto ha estado exento para estos servicios, pero la situación parecía estar cambiando.

Un Giro Sorprendente

Sin embargo, el 5 de enero de 2026, el organismo reconsideró su posición y decidió mantener a estas plataformas exentas del pago del tributo. Esta decisión se produce tras un análisis general que notificó a las empresas sobre su inclusión en el régimen tributario, generando inquietud en el ecosistema fintech.

Las Razones Detrás del Cambio

Según fuentes del sector, la medida original fue una especie de “barrido” en el que se revisaron las inscripciones de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Muchas fintechs fueron notificadas sin cumplir del todo los criterios requeridos, lo que generó cierta incertidumbre. Al final, se optó por reverter la decisión, brindando un alivio inmediato.

Impacto en el Sector Fintech

La reversión ha evitado que las fintechs enfrenten un incremento en los costos operativos que, de haberse implementado, probablemente habrían repercutido en las tarifas que se cobran a los usuarios. Las empresas ahora pueden continuar procesando millones de transacciones diarias sin la presión de este gravamen adicional.

¿Qué Es el Impuesto al Cheque?

El Impuesto al Cheque implica una retención del 0,6% tanto al emisor como al receptor de los fondos, resultando en un total del 1,2% sobre cada transacción. Este porcentaje puede parecer poco significativo, pero representa una carga considerable para las empresas que manejan grandes volúmenes de operaciones.

Excepciones e Impactos Potenciales

Las transferencias entre particulares y monotributistas no están sujetas a este impuesto. Sin embargo, si cualquiera de las partes involucradas es una entidad registrada, la retención se aplica. Esto significa que, si alguna vez las billeteras digitales no bancarias han estado sujetas, el impacto sería especialmente notable para pequeños comercios y pymes que dependen de estos servicios para sus transacciones diarias.