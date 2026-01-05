EN VIVO: Nicolás Maduro se presenta en tribunal federal de Nueva York

El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, llega al tribunal en Nueva York este mediodía, marcando un hito inesperado en la política latinoamericana tras su captura en Caracas.

La Comparición de Maduro en el Tribunal Federal

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están citados hoy ante un juez federal en Nueva York, luego de ser capturados por las fuerzas estadounidenses durante un operativo en Caracas.

Cargos de Narcotráfico y Narcoterrorismo

El caso estará bajo la supervisión del reconocido juez Alvin K. Hellerstein, encargado de evaluar los graves cargos de “narcoterrorismo” y “conspiración para el tráfico de drogas” que pesan contra el ex líder venezolano.

Reacciones de la Casa Blanca

El expresidente Donald Trump confirmó la captura de Maduro y comentó que Delcy Rodríguez, actual figura de la transición política en Venezuela, se encuentra colaborando con Estados Unidos. Esto ha generado un nuevo aire de posibilidades diplomáticas en la región.

Cambio de Gobierno en Venezuela

En simultáneo, funcionarios estadounidenses trabajan para instaurar un gobierno interino en Venezuela, con la clara intención de establecer políticas que fortalezcan la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

Impacto en la Comunidad Venezolana en Perú

La captura del ex dictador ha desatado una ola de incertidumbre en la diáspora venezolana, especialmente en Perú. Los migrantes se encuentran divididos entre la esperanza de un regreso y la idea de consolidar su nuevo hogar en el país andino.

Las Consecuencias Legales para Maduro

Se informa que, de ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, un hecho sin precedentes que acapara la atención internacional.

Expectativas sobre los Presos Políticos

Mientras Maduro afronta su juicio, crece la preocupación por los 863 presos políticos que aún permanecen bajo el régimen chavista. La comunidad internacional espera que el nuevo liderazgo tome acciones decisivas respecto a su liberación.

La Situación en la Bolsa de Valores

Con el derrocamiento de Maduro, Wall Street comenzó a mostrar movimientos positivos, impulsados por la expectativa de aprovechamiento de las vastas reservas petroleras de Venezuela.

Conclusión del Evento Histórico

Hoy se marca un capítulo inédito en la historia de Venezuela, donde la captura de Nicolás Maduro no solo redefine la política interna, sino que también abre nuevas posibilidades para el futuro del país y sus ciudadanos.