El Desafío de Ser Mujer en el Trabajo: Un Modelo en Crisis

A medida que se cumplen dos años del gobierno de Javier Milei, surgen preocupaciones por el modelo social y económico que impone, especialmente en términos de igualdad de género en el ámbito laboral. Los datos muestran una alarmante tendencia hacia la precarización del trabajo femenino.

Desde el Instituto Argentina Grande, se ha monitoreado de cerca la evolución del trabajo desprotegido, una métrica clave que revela las condiciones del empleo privado, diferenciando entre aquellos con estabilidad y beneficios adecuados y los que carecen de ellos. Nuestro último análisis, que abarca el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2025, ilustra el impacto del actual modelo económico en esta dimensión.

Desprotección laboral y desigualdad de género

Los datos revelan un aumento significativo en la tasa de desprotección laboral, que se disparó del 43,7% al 44,5%, sumando 241 mil nuevos trabajadores sin estabilidad ni aportes. Entre estos, sorprendentemente, 237 mil son mujeres, en contraste con tan solo 4 mil hombres. Esta situación pone de manifiesto una brecha que se amplía de manera alarmante.

Empleo protegido: un panorama desigual

Mientras los hombres han accedido a 203 mil nuevas posiciones de empleo protegido, las mujeres solo han conseguido menos de 20 mil en dos años. Esta divergencia plantea un interrogante sobre la naturaleza del modelo económico de Milei, que parece favorecer sectores predominantemente masculinizados como la minería y las finanzas, a expensas de áreas como educación y salud, donde la mayoría de los trabajadores son mujeres.

El efecto de la Asignación Universal por Hijo

Un factor adicional que merece atención es el incremento de la Asignación Universal por Hijo, que ha crecido significativamente en comparación con los aumentos salariales en el sector privado y el público. Aunque la mejora de esta asignación es un paso positivo para los sectores más vulnerables, la realidad de un salario estancado y la creciente precarización perjudica especialmente a las mujeres en tareas de cuidados.

Un modelo que penaliza a las mujeres

La conclusión es ineludible: las políticas de Milei parecen darle prioridad a la dependencia de las mujeres de las asignaciones, mientras los salarios se hunden y la precariedad laboral se intensifica. Esta situación genera una atmósfera de desconfianza sobre si estas decisiones son parte de una estrategia deliberada para devolver a las mujeres al hogar bajo el alero de un electorado mayoritariamente masculino.

Este análisis no solo plantea dudas sobre la dirección del gobierno, sino también sobre las implicaciones sociales y económicas más amplias que podrían resultar de un modelo que claramente no beneficia la igualdad de género en el acceso al trabajo y la estabilidad económica.