En un mundo que se redefine constantemente, la hipermodernidad comienza a tomar protagonismo, dejando atrás las incertidumbres de la posmodernidad y reafirmando creencias tradicionales en formatos más extremos.

El siglo XXI ha iniciado un cambio radical en la narrativa global, un fenómeno que el filósofo Gilles Lipovetsky identifica como el final de la era posmoderna, marcado simbólicamente por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta transformación social y política se manifiesta en una modernidad reimaginada, donde antiguos dogmas resurgen con una fuerza renovada.

Retornos de la Modernidad en Tiempos de Hipermodernidad

En esta era, tendencias como el individualismo y la superficialidad, que fueron característicos de la posmodernidad, se entrelazan con ideologías más tradicionales, desdibujando las líneas entre diferentes corrientes sociales y políticas. Esto está generando un caldo de cultivo propicio para el ascenso de líderes carismáticos que apelan a la emocionalidad y la simplificación de los problemas.

Los Discursos que Fluyen en un Clima Global

La lista de líderes que encarna este nuevo clima es impactante: Donald Trump, Javier Milei, Nicolás Maduro, Vladimir Putin, Viktor Orbán, Nayib Bukele y Daniel Ortega, todos ellos representan distintas facetas de una hipermodernidad que parece no tener cabida para los matices. Las políticas extremas y la polarización son la norma.

Javier Milei: Un Símbolo de la Nueva Era Argentina

Milei, a pesar de no ser el primer presidente hipermoderno de Argentina, se convierte en un exponente claro de esta transformación. Su mensaje, fuertemente anclado en el anarquismo y una comunicación explosiva, resuena en un país donde la confusión y la desesperanza abren espacios para propuestas audaces y a menudo radicales.

Paralelismos entre Líderes Globales

La llegada de Milei a la presidencia se da en un contexto donde Trump recupera un papel protagónico en EE.UU., cada uno siendo reflejo de la disconformidad con las estructuras políticas tradicionales. El marcado rechazo a las normas establecidas crea un terreno fértil para discursos alarmantes y atractivos.

Trump y la Doctrina Monroe

Trump, quien resalta el principio de la Doctrina Monroe, redefine la política estadounidense hacia el proteccionismo y el intervencionismo militar, desmarcándose de los enfoques más diplomáticos de sus predecesores. Su enfoque pragmatico resuena en una parte significativa de la población que siente que sus preocupaciones han sido ignoradas.

Un Nuevo Juego de Poder

El clima hipermoderno que emerge no sólo redefine la política, también transforma el sentido de la moderación. Aquello que antes se consideraba políticamente correcto, ahora es visto como una aspiración elitista, mientras las audiencias buscan narrativas más directas y menos matizadas.

Reacciones a la Polarización

Las respuestas tanto mediáticas como políticas a este cambio son previsibles, ignorando cualquier atisbo de duda sobre las acciones de figuras como Maduro y Trump. En este contexto, el papel del periodismo crítico se vuelve esencial para sostener un debate democratizador.

Reflexiones Finales sobre el Futuro

Al analizar estos cambios, es fundamental recordar que los futuros de naciones como Venezuela dependen de sus propios ciudadanos. Ellos son los que decidieron su camino, y el resto del mundo debería observar, aprender e interpretar sin imponer narrativas externas.