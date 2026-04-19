El desasosiego de las pymes: cierres, escaso crédito y una ‘recuperación’ que solo ve el Gobierno

El panorama actual de las pequeñas y medianas empresas en Argentina genera preocupaciones profundas. En un clima de ajuste fiscal y disminución del consumo, el sector enfrenta desafíos que podrían profundizar su crisis.

El Impacto del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones

La reciente implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) fue considerada como un intento del gobierno por estimular la inversión. Sin embargo, muchos empresarios pyme lo ven como un parche que no aborda las urgentes necesidades del sector. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) critican que este régimen podría agravar las desigualdades en el ámbito productivo, en lugar de ofrecer un verdadero alivio.

Dinámica de Transferencia de Recursos

Julián Moreno, presidente de APYME, sostiene que el nuevo régimen no representa una solución a los problemas de las pymes, sino que se convierte en un mecanismo que redistribuye recursos hacia empresas más grandes, muchas de ellas con participación extranjera.

Ajuste Económico: Un Desafío para la Industria

Moreno explica que la tendencia hacia un modelo económico de ajuste neoliberal está afectando a la industria local. El incentivo a inversiones financieras en detrimento de las productivas hace que la industria pierda atractivo frente a otros sectores más rentables. Además, la apertura de importaciones añade presión a la competitividad de las empresas locales, permitiendo la entrada de productos usados o con precios subdeclarados.

Incentivos Ineficaces para las PYMEs

A pesar de presentarse como una medida para apoyar a las pymes, el RIMI está diseñado para favorecer a empresas de mayor envergadura. Con requisitos de inversión en montos que muchas pymes no pueden alcanzar, se prevé que los beneficios no lleguen a quienes más los necesitan.

La Realidad de una Caída en la Demanda

Más allá de políticas específicas, el diagnóstico de APYME revela una preocupante caída en la demanda. Actualmente, la capacidad instalada de la industria se encuentra solo entre el 52% y 53%, con sectores como el textil operando por debajo del 30%. En este contexto, urge no solo facilitar inversiones, sino ofrecer soluciones efectivas para la supervivencia de las empresas.

Consecuencias en el Empleo y el Tejido Social

Las cifras son alarmantes: alrededor de 300,000 puestos de trabajo se han perdido en el sector formal, lo que repercute negativamente en el mercado interno y, a su vez, crea un ciclo vicioso de deterioro. Las pequeñas empresas, clave en la generación de empleo, se enfrentan a una situación crítica.

Desconexión con el Gobierno

La falta de un canal de diálogo entre las pymes y el gobierno es otro desafío. Moreno destaca que no existe una mesa de discusión formal para tratar políticas que beneficien al sector. La desaparición de la Secretaría Pyme simboliza esta falta de atención gubernamental, que ha dejado a las pequeñas empresas sin un verdadero interlocutor.

La Dificultad de entender la Apertura Comercial

Si bien el gobierno apela a la apertura comercial como un medio para bajar precios, Moreno advierte que el problema es más complejo. Affirma que la inflación no puede ser erradicada solamente mediante la liberalización, ya que existen numerosos factores, como los costos de insumos locales, que impactan sobre la producción en Argentina.

Un Horizonte de Incertidumbre para las PYMEs

El diagnóstico de APYME es claro: las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una crisis profunda, exacerbada por políticas que no amortiguan su impacto. Con una gran mayoría de empresas preguntándose cuánto tiempo más podrán sobrevivir, se revela una clara falta de rumbo. Según Moreno, este gobierno se caracteriza por su falta de apoyo al sector industrial, lo que acentúa la incertidumbre y el miedo que sienten los empresarios.