Llaryora urge a Milei sobre el Pami y la oposición critica el Apross en provincias

La falta de atención del Estado nacional se convierte en un tema candente en medio de la crisis de prestaciones del PAMI. Las voces de protesta, que incluyen paros de médicos, resuenan con fuerza y demandan respuestas urgentes.

La crisis de salud en Córdoba es evidente. Con quejas de afiliados y la situación crítica del PAMI en el centro del debate, el gobernador Martín Llaryora ha señalado un “abandonado” sistema sanitario, especialmente en el interior. Esta problemática no solo afecta a los pacientes, sino que también ha encendido las alarmas en la arena política, acusando al peronismo de dejar a los abuelos desprotegidos.

Diagnóstico de la Situación Sanitaria

Cuatro legisladores provinciales, todos médicos con sólida conexión en el interior, han presentado un alarmante diagnóstico. Problemas como el atraso en pagos, ingresos en caída y la reducción de prestadores son parte de un cuadro que se deteriora rápidamente. La disputa política entre el Gobierno Nacional y Provincial sobre las responsabilidades en esta crisis se intensifica.

Reducción de Ingresos y Calidad Prestacional

El legislador Juan Pablo Peirone ha manifestado su preocupación por los recientes cambios en los contratos del PAMI, que han llevado a una drástica reducción de casi el 50% en los ingresos de médicos de cabecera. Esto, advierte, repercutirá directamente en la calidad de atención que reciben los pacientes en un sistema que ya enfrenta grandes desafíos.

Peirone también ha criticado la inclusión de instituciones públicas como prestadoras, sugiriendo que esto podría resultar en la desaparición de clínicas privadas en el interior, lo que agravaría aún más la crisis sanitaria.

El Apross: Critical pero Necesario

En medio de esta crisis, el sistema de salud provincial también está bajo la lupa. Walter Nostrala, legislador del bloque juecista, no ha tardado en criticar duramente al Apross, señalando que, a pesar de tener más de 600 mil afiliados que aportan constantemente, las prestaciones están en declive y el acceso a especialistas puede tardar hasta cuatro meses.

Por su parte, el titular del Apross, Pablo Venturuzzi, ha admitido que el sistema se encuentra en «terapia intensiva», aunque ha defendido su gestión, asegurando que la situación no se puede comparar con la del PAMI.

El Debate Político se Intensifica

La preocupación sobre la salud en Córdoba ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno provincial y nacional. Llaryora ha cuestionado severamente a la administración de Javier Milei, acusando de desfinanciar el PAMI y, de esta manera, afectar gravemente a los jubilados.

En esta tensa trama, el ministro de Comunicación, Daniel Pastore, hizo eco de que, a pesar del convenio que establece una financiación equitativa entre PAMI y Apross, este no se ha cumplido, lo que ha llevado a un descontento generalizado.

El Futuro de la Salud en Córdoba

Sin intervenciones urgentes para corregir las deficiencias en financiamiento y distribución de recursos, el abismo entre la capital y el interior se ampliará, poniendo a los pacientes en una situación insostenible. La salud en Córdoba busca urgentemente una solución que garantice un acceso equitativo y de calidad para todos.