Mercado Pago: Guía para proteger tu cuenta y evitar cargos inesperados

Protege Tu Dinero: Claves para Identificar Fraudes en Aplicaciones Financieras

El uso de billeteras virtuales y tarjetas digitales está en auge, pero con ello crece también el riesgo de fraudes. Aquí te mostramos cómo reconocer señales de alerta y qué medidas tomar para salvaguardar tus fondos.

Cómo Detectar Gastos Desconocidos en tu Tarjeta

Si encuentras un cargo que no reconoces en tu tarjeta, lo primero que debes hacer es contactar a la entidad emisora de manera inmediata para iniciar una reclamación.

Es crucial distinguir entre el nombre que aparece en el resumen del gasto y la entidad que emitió la tarjeta. Este último es responsable de gestionar cualquier reclamación relacionada.

Si el gasto fue realizado a través de Mercado Pago, puedes consultar el detalle directamente en la aplicación, ingresando la fecha y el monto del consumo. Además, si utilizaste una tarjeta vinculada, es posible reportarlo directamente desde la sección de actividad de la app.

Acciones a Seguir en Caso de Robo o Pérdida de Tarjeta

En el desafortunado caso de que pierdas tu tarjeta o sea robada, es esencial actuar con rapidez para prevenir cualquier uso indebido.

Notificar al emisor de la tarjeta y solicitar su bloqueo inmediato es el primer paso. Si la tarjeta está asociada a una cuenta digital, podrás tomar medidas adicionales a través de la aplicación correspondiente.

En Mercado Pago, puedes:

Bloquear temporalmente la tarjeta para evitar usos no autorizados.

la tarjeta para evitar usos no autorizados. Cambiar el PIN para evitar extracciones en cajeros.

para evitar extracciones en cajeros. Reportar el robo para inhabilitar la tarjeta y solicitar una nueva.

Estas acciones son fundamentales para minimizar riesgos mientras gestionas la reposición de la tarjeta.

Verificación de Dispositivos Vinculados a Tu Cuenta

Una práctica clave para mantener la seguridad es revisar regularmente los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta digital.

Controlar las sesiones activas te ayudará a detectar accesos no autorizados y a proteger mejor tu información financiera.

Desde Mercado Pago, puedes llevar a cabo esta verificación en simples pasos:

Accede a Más > Seguridad > Dispositivos vinculados .

. Revisa cada dispositivo y selecciona «Cerrar sesión» en aquellos que no reconozcas.

Si es necesario, usa «Desvincular todos los dispositivos» para reiniciar el acceso.

Prácticas Generales para Proteger Tus Cuentas

Además de las medidas específicas ante situaciones irregulares, existen hábitos que pueden fortalecer la seguridad de tus cuentas:

Consulta frecuentemente tus movimientos bancarios.

Utiliza contraseñas seguras y actualízalas regularmente.

Activa alertas de consumo para estar al tanto de operaciones en tiempo real.

para estar al tanto de operaciones en tiempo real. Evita ingresar información en sitios o enlaces no confiables.

La seguridad en el ámbito digital demanda una atención constante y una respuesta rápida ante cualquier actividad sospechosa. Saber cómo reaccionar ante un gasto desconocido, bloquear una tarjeta o revisar sesiones activas puede ser crucial para evitar pérdidas financieras.

Utilizar herramientas digitales que te permitan gestionar estas situaciones de inmediato facilita el control de tus cuentas y reduce los riesgos relacionados con el uso diario de medios de pago electrónicos.