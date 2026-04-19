Masivo tributo al Papa Francisco en Plaza de Mayo: música electrónica y espiritualidad en unión

Guilherme Peixoto, el sacerdote y DJ portugués, lideró un evento gratuito en Plaza de Mayo, donde la música y la espiritualidad se unieron en un emotivo tributo al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

Una Mañana de Fiesta y Reflexión en el Corazón de Buenos Aires

Desde las primeras horas del día, el microcentro de Buenos Aires se transformó en un punto de encuentro para miles de personas. El evento, organizado como un homenaje al Papa Francisco, contó con un importante operativo de seguridad y cortes de tránsito alrededor de la icónica Casa Rosada.

Música Electrónica con Mensaje Espiritual

El show, de acceso gratuito, superó todas las expectativas, fusionando música electrónica con extractos de discursos religiosos. Guilherme Peixoto, conocido por su estilo único de «cura DJ», presentó una propuesta innovadora que ya había conquistado otros escenarios internacionales y, en esta ocasión, trajo su energía y mensaje a la capital argentina.

Expectativa y Participación en Redes Sociales

La convocatoria generó gran expectativa tanto en las redes sociales como en la vía pública, logrando atraer a un público diverso que buscaba una experiencia que atara la fe con el ritmo vibrante de la música. La asistencia fue notable, superando todas las estimaciones iniciales.

Un Homenaje Con Gran Carga Simbólica

Peixoto se ha ganado el reconocimiento internacional tras su destacada participación en eventos masivos, como la Jornada Mundial de la Juventud. Su presentación en Buenos Aires marcó un hito, brindando un fuerte contenido simbólico que tocó los corazones de los asistentes en un espacio emblemático, reviviendo los valores y enseñanzas del Papa Francisco.