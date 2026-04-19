Avión de United aterriza de emergencia en Pittsburgh por posible problema de seguridad

Un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York tuvo que aterrizar inesperadamente en Pittsburgh debido a un posible problema de seguridad reportado por la tripulación.

Desvío inesperado en el aire

El vuelo 2092 de United Airlines, que partió desde el aeropuerto O’Hare de Chicago, estaba en ruta hacia el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando se decidió desviar la aeronave hacia el aeropuerto internacional de Pittsburgh. Este cambio se hizo en respuesta a la alerta de seguridad.

Ejecución de evacuación de emergencia

Los pasajeros fueron evacuados utilizando los toboganes de emergencia, confirmó un portavoz de United en un comunicado. Imágenes compartidas en redes sociales por un canal de noticias local mostraron la aeronave con sus toboganes desplegados en el aeropuerto.

Respuesta de las autoridades

El FBI y técnicos de explosivos acudieron al lugar tras la notificación del incidente. La oficina del FBI en Pittsburgh proporcionó detalles sobre la situación a través de sus canales de comunicación.

Además, la policía del condado de Allegheny, junto con un equipo especializado en explosivos y un perro entrenado para detectar artefactos, también se hicieron presentes en la escena.

Investigación y resultados

De acuerdo con un informe de la policía local, la unidad de bombas realizó un barrido del avión, los pasajeros y su equipaje, sin encontrar indicios de amenaza. Bob Kerlik, director de relaciones públicas de la autoridad aeroportuaria de Allegheny, aseguró que las autoridades despejaron el área tras las verificaciones.

Reubicación de los pasajeros

El aeropuerto internacional de Pittsburgh continuó operativo tras el incidente, y los pasajeros del vuelo desviado fueron reubicados en otra aeronave para continuar su viaje.

Silencio sobre la amenaza

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la naturaleza de la amenaza ni han confirmado si alguien fue detenido durante la operación.