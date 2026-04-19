Resultados de la Quiniela: Sábado 18 de abril, Nacional y Provincia

Resultados de la Quiniela del 18 de Abril: ¡Descubre los Números Ganadores!
La emoción de la Quiniela sigue capturando la atención de los argentinos. Conoce los números que marcaron la suerte en los sorteos del 18 de abril y prepara tus apuestas.
La Quiniela se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Este sistema permite a los apostadores seleccionar números de acuerdo a sus preferencias, con premios que dependen de la cantidad de aciertos en cada sorteo.
Resultados de la Quiniela LA PREVIA – Ciudad
Número ganador: 7430
A continuación, los 20 números sorteados fueron:
- 7430
- 6898
- 6615
- 7991
- 1112
- 6132
- 9362
- 2617
- 6580
- 4609
- 6640
- 4115
- 6199
- 9566
- 9306
- 1252
- 8161
- 8145
- 8813
- 3553
Resultados de la Quiniela Previa – Provincia
Número ganador: 5325
Los 20 números que se sortearon son:
- 5325
- 2159
- 5334
- 7654
- 7529
- 4893
- 8976
- 8154
- 4433
- 6820
- 9369
- 1577
- 6286
- 5268
- 3657
- 3388
- 1264
- 5522
- 7245
- 9408
Resultados de la Quiniela LA PRIMERA – Ciudad
Número ganador: 2119
Los 20 números que resultaron ganadores son:
- 2119
- 6647
- 4468
- 0466
- 6984
- 1955
- 8894
- 2515
- 2555
- 9647
- 5904
- 8373
- 1037
- 4915
- 8673
- 8638
- 4682
- 1470
- 0763
- 6348
Resultados de la Quiniela Primera – Provincia
Número ganador: 9539
Estos fueron los 20 números sorteados:
- 9539
- 6364
- 7636
- 0207
- 0359
- 7796
- 3358
- 9189
- 0492
- 4505
- 6002
- 9400
- 0277
- 1644
- 1923
- 2058
- 8323
- 6507
- 2149
- 0074
Resultados de la Quiniela MATUTINA – Ciudad
Número ganador: 2723
Los números ganadores fueron:
- 2723
- 7887
- 4508
- 7965
- 7901
- 2284
- 7795
- 9834
- 9607
- 1224
- 2891
- 1004
- 5979
- 5245
- 3941
- 9139
- 9524
- 0146
- 2628
- 2587
Resultados de la Quiniela Matutina – Provincia
Número ganador: 8462
Estos son los 20 números sorteados:
- 8462
- 9066
- 6223
- 0313
- 6381
- 6250
- 7200
- 3063
- 5680
- 1595
- 0038
- 0420
- 4291
- 2629
- 7174
- 4390
- 7152
- 7971
- 4743
- 7230
Resultados de la Quiniela VESPERTINA – Ciudad
Número ganador: 7840
Los 20 números que salieron ganadores son:
- 7840
- 4624
- 3173
- 7571
- 7417
- 1037
- 3036
- 2398
- 6104
- 0395
- 5324
- 7166
- 5043
- 8986
- 3064
- 3233
- 7088
- 7831
- 1735
- 9537
Resultados de la Quiniela Vespertina – Provincia
Número ganador: 7683
Estos son los números ganadores:
- 7683
- 1669
- 9070
- 3949
- 7897
- 3889
- 0835
- 0518
- 1667
- 6848
- 8004
- 3243
- 9522
- 0815
- 8293
- 3906
- 1368
- 0233
- 7216
- 0194
Resultados de la Quiniela NOCTURNA – Ciudad
Número ganador: 8231
Los 20 números ganadores son:
- 8231
- 0588
- 6347
- 0014
- 7134
- 1225
- 2455
- 0181
- 9567
- 6541
- 1564
- 3932
- 9404
- 4228
- 6714
- 5837
- 4190
- 6084
- 8675
- 0038
Resultados de la Quiniela Nocturna – Provincia
Número ganador: 3053
Estos son los números que se sortearon:
- 3053
- 0118
- 5847
- 9665
- 8921
- 2766
- 3337
- 6640
- 1590
- 5955
- 0531
- 1313
- 0966
- 8771
- 8318
- 2473
- 4561
- 0703
- 3309
- 5209
Resultados de la Quiniela por Provincia
Córdoba: Nocturna: 7647.
Santa Fe: Nocturna: 4552.
Entre Ríos: Nocturna: 9157.
¿Cómo jugar a la Quiniela?
El proceso para jugar a la Quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen diversas opciones de sorteos durante el día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco modalidades:
– La Previa: 10:15 hs.
– La Primera: 12:00 hs.
– La Matutina: 15:00 hs.
– La Vespertina: 18:00 hs.
– La Nocturna: 21:00 hs.