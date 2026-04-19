InicioSociedadResultados de la Quiniela: Sábado 18 de abril, Nacional y Provincia
Sociedad

Resultados de la Quiniela: Sábado 18 de abril, Nacional y Provincia

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Resultados de la Quiniela del 18 de Abril: ¡Descubre los Números Ganadores!

La emoción de la Quiniela sigue capturando la atención de los argentinos. Conoce los números que marcaron la suerte en los sorteos del 18 de abril y prepara tus apuestas.

La Quiniela se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Este sistema permite a los apostadores seleccionar números de acuerdo a sus preferencias, con premios que dependen de la cantidad de aciertos en cada sorteo.

Resultados de la Quiniela LA PREVIA – Ciudad

Número ganador: 7430

A continuación, los 20 números sorteados fueron:

  1. 7430
  2. 6898
  3. 6615
  4. 7991
  5. 1112
  6. 6132
  7. 9362
  8. 2617
  9. 6580
  10. 4609
  11. 6640
  12. 4115
  13. 6199
  14. 9566
  15. 9306
  16. 1252
  17. 8161
  18. 8145
  19. 8813
  20. 3553

Resultados de la Quiniela Previa – Provincia

Número ganador: 5325

Los 20 números que se sortearon son:

  1. 5325
  2. 2159
  3. 5334
  4. 7654
  5. 7529
  6. 4893
  7. 8976
  8. 8154
  9. 4433
  10. 6820
  11. 9369
  12. 1577
  13. 6286
  14. 5268
  15. 3657
  16. 3388
  17. 1264
  18. 5522
  19. 7245
  20. 9408

Resultados de la Quiniela LA PRIMERA – Ciudad

Número ganador: 2119

Los 20 números que resultaron ganadores son:

  1. 2119
  2. 6647
  3. 4468
  4. 0466
  5. 6984
  6. 1955
  7. 8894
  8. 2515
  9. 2555
  10. 9647
  11. 5904
  12. 8373
  13. 1037
  14. 4915
  15. 8673
  16. 8638
  17. 4682
  18. 1470
  19. 0763
  20. 6348

Resultados de la Quiniela Primera – Provincia

Número ganador: 9539

Estos fueron los 20 números sorteados:

  1. 9539
  2. 6364
  3. 7636
  4. 0207
  5. 0359
  6. 7796
  7. 3358
  8. 9189
  9. 0492
  10. 4505
  11. 6002
  12. 9400
  13. 0277
  14. 1644
  15. 1923
  16. 2058
  17. 8323
  18. 6507
  19. 2149
  20. 0074

Resultados de la Quiniela MATUTINA – Ciudad

Número ganador: 2723

Los números ganadores fueron:

  1. 2723
  2. 7887
  3. 4508
  4. 7965
  5. 7901
  6. 2284
  7. 7795
  8. 9834
  9. 9607
  10. 1224
  11. 2891
  12. 1004
  13. 5979
  14. 5245
  15. 3941
  16. 9139
  17. 9524
  18. 0146
  19. 2628
  20. 2587

Resultados de la Quiniela Matutina – Provincia

Número ganador: 8462

Estos son los 20 números sorteados:

  1. 8462
  2. 9066
  3. 6223
  4. 0313
  5. 6381
  6. 6250
  7. 7200
  8. 3063
  9. 5680
  10. 1595
  11. 0038
  12. 0420
  13. 4291
  14. 2629
  15. 7174
  16. 4390
  17. 7152
  18. 7971
  19. 4743
  20. 7230

Resultados de la Quiniela VESPERTINA – Ciudad

Número ganador: 7840

Los 20 números que salieron ganadores son:

  1. 7840
  2. 4624
  3. 3173
  4. 7571
  5. 7417
  6. 1037
  7. 3036
  8. 2398
  9. 6104
  10. 0395
  11. 5324
  12. 7166
  13. 5043
  14. 8986
  15. 3064
  16. 3233
  17. 7088
  18. 7831
  19. 1735
  20. 9537

Resultados de la Quiniela Vespertina – Provincia

Número ganador: 7683

Estos son los números ganadores:

  1. 7683
  2. 1669
  3. 9070
  4. 3949
  5. 7897
  6. 3889
  7. 0835
  8. 0518
  9. 1667
  10. 6848
  11. 8004
  12. 3243
  13. 9522
  14. 0815
  15. 8293
  16. 3906
  17. 1368
  18. 0233
  19. 7216
  20. 0194

Resultados de la Quiniela NOCTURNA – Ciudad

Número ganador: 8231

Los 20 números ganadores son:

  1. 8231
  2. 0588
  3. 6347
  4. 0014
  5. 7134
  6. 1225
  7. 2455
  8. 0181
  9. 9567
  10. 6541
  11. 1564
  12. 3932
  13. 9404
  14. 4228
  15. 6714
  16. 5837
  17. 4190
  18. 6084
  19. 8675
  20. 0038

Resultados de la Quiniela Nocturna – Provincia

Número ganador: 3053

Estos son los números que se sortearon:

  1. 3053
  2. 0118
  3. 5847
  4. 9665
  5. 8921
  6. 2766
  7. 3337
  8. 6640
  9. 1590
  10. 5955
  11. 0531
  12. 1313
  13. 0966
  14. 8771
  15. 8318
  16. 2473
  17. 4561
  18. 0703
  19. 3309
  20. 5209

Resultados de la Quiniela por Provincia

Córdoba: Nocturna: 7647.

Santa Fe: Nocturna: 4552.

Entre Ríos: Nocturna: 9157.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El proceso para jugar a la Quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen diversas opciones de sorteos durante el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco modalidades:

– La Previa: 10:15 hs.

– La Primera: 12:00 hs.

– La Matutina: 15:00 hs.

– La Vespertina: 18:00 hs.

– La Nocturna: 21:00 hs.

Artículo anterior
Avión de United aterriza de emergencia en Pittsburgh por posible problema de seguridad
Artículo siguiente
La Justicia británica reaviva el enigma: ¿Dónde está el oro del Banco Central de Londres?
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments