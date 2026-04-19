Resultados de la Quiniela: Sábado 18 de abril, Nacional y Provincia

La emoción de la Quiniela sigue capturando la atención de los argentinos. Conoce los números que marcaron la suerte en los sorteos del 18 de abril y prepara tus apuestas.

La Quiniela se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Este sistema permite a los apostadores seleccionar números de acuerdo a sus preferencias, con premios que dependen de la cantidad de aciertos en cada sorteo.

Resultados de la Quiniela LA PREVIA – Ciudad

Número ganador: 7430

A continuación, los 20 números sorteados fueron:

7430 6898 6615 7991 1112 6132 9362 2617 6580 4609 6640 4115 6199 9566 9306 1252 8161 8145 8813 3553

Resultados de la Quiniela Previa – Provincia

Número ganador: 5325

Los 20 números que se sortearon son:

5325 2159 5334 7654 7529 4893 8976 8154 4433 6820 9369 1577 6286 5268 3657 3388 1264 5522 7245 9408

Resultados de la Quiniela LA PRIMERA – Ciudad

Número ganador: 2119

Los 20 números que resultaron ganadores son:

2119 6647 4468 0466 6984 1955 8894 2515 2555 9647 5904 8373 1037 4915 8673 8638 4682 1470 0763 6348

Resultados de la Quiniela Primera – Provincia

Número ganador: 9539

Estos fueron los 20 números sorteados:

9539 6364 7636 0207 0359 7796 3358 9189 0492 4505 6002 9400 0277 1644 1923 2058 8323 6507 2149 0074

Resultados de la Quiniela MATUTINA – Ciudad

Número ganador: 2723

Los números ganadores fueron:

2723 7887 4508 7965 7901 2284 7795 9834 9607 1224 2891 1004 5979 5245 3941 9139 9524 0146 2628 2587

Resultados de la Quiniela Matutina – Provincia

Número ganador: 8462

Estos son los 20 números sorteados:

8462 9066 6223 0313 6381 6250 7200 3063 5680 1595 0038 0420 4291 2629 7174 4390 7152 7971 4743 7230

Resultados de la Quiniela VESPERTINA – Ciudad

Número ganador: 7840

Los 20 números que salieron ganadores son:

7840 4624 3173 7571 7417 1037 3036 2398 6104 0395 5324 7166 5043 8986 3064 3233 7088 7831 1735 9537

Resultados de la Quiniela Vespertina – Provincia

Número ganador: 7683

Estos son los números ganadores:

7683 1669 9070 3949 7897 3889 0835 0518 1667 6848 8004 3243 9522 0815 8293 3906 1368 0233 7216 0194

Resultados de la Quiniela NOCTURNA – Ciudad

Número ganador: 8231

Los 20 números ganadores son:

8231 0588 6347 0014 7134 1225 2455 0181 9567 6541 1564 3932 9404 4228 6714 5837 4190 6084 8675 0038

Resultados de la Quiniela Nocturna – Provincia

Número ganador: 3053

Estos son los números que se sortearon:

3053 0118 5847 9665 8921 2766 3337 6640 1590 5955 0531 1313 0966 8771 8318 2473 4561 0703 3309 5209

Resultados de la Quiniela por Provincia

Córdoba: Nocturna: 7647.

Santa Fe: Nocturna: 4552.

Entre Ríos: Nocturna: 9157.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El proceso para jugar a la Quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una, dos, tres o cuatro cifras. Existen diversas opciones de sorteos durante el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco modalidades:

– La Previa: 10:15 hs.

– La Primera: 12:00 hs.

– La Matutina: 15:00 hs.

– La Vespertina: 18:00 hs.

– La Nocturna: 21:00 hs.