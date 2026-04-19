La Justicia británica reaviva el enigma: ¿Dónde está el oro del Banco Central de Londres?

Los misteriosos lingotes de oro argentino, que en julio de 2024 fueron enviados al extranjero, no están en Londres. La confirmación llegó esta semana y dejó a muchos con la pregunta: ¿Cuál es el verdadero paradero de estos valiosos activos de más de 4.800 millones de dólares?

La Corte de Apelaciones de Londres ha dictado una orden a Lloyds para congelar activos de Argentina, a la espera de una audiencia que se celebrará este martes. Esta decisión se enmarca dentro de la causa del Cupón PBI, donde Argentina ha enfrentado derrotas en los tribunales, y la negativa de la Corte Suprema británica a revisar el caso deja a la nación con pocas opciones.

Los Activos Argentinos en el Punto de Mira

Los abogados argentinos han comunicado a las autoridades del banco Lloyds que no hay activos disponibles para embargar, lo que incluye el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que fue enviado este año. Esto disipa las especulaciones de que los lingotes podrían estar en Londres, el centro tradicional del mercado de oro.

¿Suiza como Nuevo Refugio del Oro?

Se plantea que los lingotes podrían estar resguardados en Suiza, más precisamente en el Bank for International Settlements (BIS), conocido por su discreción y por servir como banco para otros bancos centrales. Esta institución facilita operaciones con oro y otros metales preciosos, proporcionando un entorno seguro para activos de gran valor.

Alternativas de Depósito en Nueva York

Otra posibilidad es que el oro esté en la Federal Reserve Bank de Nueva York, que también actúa como garantía para operaciones financieras en Basilea. Sin embargo, se cree que no fue enviado allí inicialmente debido a riesgos de embargos relacionados con la causa YPF.

Misterios y Conflictos Legales

La situación del oro se hace más intrigante al considerar la historia detrás del movimiento. En julio, el líder del Sindicato de los Bancarios, Sergio Palazzo, ya había expresado inquietudes sobre la operación. Dos meses después, el ministro Luis “Toto” Caputo respaldó la transacción, afirmando que era una maniobra positiva para aumentar los retornos del país.

El 2 de septiembre, el BCRA anunció que había completado «exitosamente» transferencias de sus reservas en oro, pero sin ofrecer detalles sobre la ubicación o el proceso. En ese momento, la entidad indicaba que estas maniobras no afectaban el volumen total de reservas, sugiriendo un enfoque en la seguridad y confidencialidad.

El Contexto del Caso Cupón PBI

La causa del Cupón PBI, que involucra a fondos buitre y a la supuesta manipulación de datos económicos por el anterior gobierno, se encuentra en un punto crítico. Este caso ha llevado a Argentina a enfrentar una posible condena de 1.800 millones de dólares, lo que intensifica la necesidad de preservar activos y responder adecuadamente a todas las consultas legales.

Los demandantes argumentan que, si no hubiera habido alteración en los cálculos de crecimiento del PBI en 2013, Argentina habría estado obligada a pagar el Cupón, una situación que podría haberse prevenido. A medida que se acerca la audiencia en Londres, la incertidumbre sobre el futuro económico del país continúa creciendo.