Interna Peronista en Barcelona: Kicillof y Wado de Pedro, Junto a Lula Da Silva

En un encuentro clave para el peronismo, Axel Kicillof y Eduardo De Pedro representaron al país en la cumbre progresista de Barcelona, evidenciando las tensiones internas del partido y la influencia de sus líderes históricos.

Durante su participación en la Movilización Global Progresista, Kicillof no solo se destacó en un panel de políticas locales, sino que también tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente brasileño, Lula Da Silva. Este encuentro fue un punto focal en su agenda, reflejando su intención de estrechar lazos dentro de la región.

Un encuentro entre líderes

Kicillof, en un gesto que subraya su acercamiento a figuras clave de la política latinoamericana, compartió en sus redes sociales la fotografía del abrazo con Lula. “Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza”, escribió, haciendo eco de la necesidad de unidad frente a la inestabilidad global y el ascenso de la ultraderecha.

Críticas al gobierno actual

En su discurso, Kicillof expresó su preocupación por las políticas implementadas por Javier Milei, señalando que están perjudicando a sectores vitales como la economía, la salud y la educación en Argentina. Aunque se deslindó de su condición de candidato presidencial para el 2027, sus críticas marcan un posicionamiento claro sobre el rumbo del país.

El enfoque de Cristina Kirchner en la cumbre

A diferencia de Kicillof, la delegación que representó a Cristina Kirchner, liderada por Eduardo De Pedro, logró captar la atención mediática, aunque de manera diferente. A pesar de la falta de un encuentro formal con Lula, el senador nacional logró fotografiarse con un cartel que pedía la liberación de Kirchner, subrayando la continua persecución que, según dicen, enfrenta la exmandataria.

Unidos en la defensa de la democracia

De Pedro, junto a otros representantes cercanos, dirigió un mensaje claro desde Barcelona: “Vinimos para llevar la voz del peronismo en defensa de la democracia”. Esto resalta la importancia del encuentro no solo como un evento político, sino como un espacio fundamental para abordar la situación de Kirchner y las tensiones de la actualidad política en Argentina.