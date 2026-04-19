Caputo respira alivio con la deuda, pero inflación y finanzas siguen tensas

El ministro Luis Caputo ha logrado un respiro financiero al asegurar una refinanciación de deuda más económica, pero el desafío de controlar la inflación y la recaudación sigue vigente.

Avances Significativos en la Estrategia Financiera: El Gobierno ha recibido una garantía del Banco Mundial que le permitirá refinanciar vencimientos en dólares a tasas más favorables, además de captar $500 millones adicionales en el mercado local.

Acuerdo con el Banco Mundial: Clave para la Refinanciación

El aspecto central de esta estrategia radica en el acuerdo con el Banco Mundial, que prevé una garantía de hasta $2.000 millones. Caputo enfatizó que este financiamiento está destinado a refinanciar deuda existente, sin incrementar el pasivo, y se estima que la tasa se situará entre el 5,5% y 6,5% anual, notablemente más baja que el 10% que enfrentaría el país en el mercado voluntario.

Respaldo del Mercado Local: Confianza en el Financiamiento Interno

La última licitación del Tesoro, que logró captar $500 millones, se realizó a una tasa más baja que en colocaciones anteriores. Esto indica que existe liquidez en el mercado local, lo que evita que el Gobierno deba acudir urgentemente a mercados internacionales.

Control del Frente Monetario: Una Estrategia Compleja

La administración también se está enfocando en el frente monetario. En una reciente licitación en pesos, se colocaron $2,1 billones, superando los $7,8 billones que vencían, con un rollover del 127%. Esta acción busca minimizar la liquidez en el mercado para evitar un exceso de pesos que podría alimentar la inflación.

Simultáneamente, el Banco Central ha reducido los encajes mínimos para los bancos de 75% a 65%, lo que les otorga un mayor margen para otorgar créditos sin comprometer el control monetario.

Inflación Mayorista y Recaudación: Desafíos Persistentes

A pesar de estos avances, el desafío de la inflación no se disipa. En marzo, el índice mayorista registró un aumento del 3,4%, impulsado principalmente por el incremento en los precios de energía. Este fenómeno resalta cómo el contexto externo ya está influyendo en los costos internos, lo que sugiere que la cadena productiva podría continuar sufriendo presiones inflacionarias.

Por otro lado, aunque el superávit primario se mantiene en $930.000 millones, el ingreso tributario ha mostrado ocho meses de caídas reales, lo que plantea interrogantes sobre la solidez de la política fiscal en el futuro. El Fondo Monetario Internacional también ha ajustado sus metas fiscales, recortando la expectativa de superávit en un 36% respecto a la proyección original.

El Gobierno ha conseguido un alivio temporal en la gestión de deuda y reservas, pero el verdadero desafío y la prueba decisiva se encuentra en equilibrar el combate contra la inflación sin sacrificar la solvencia fiscal.