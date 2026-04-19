El aumento de empleos con bajos aportes: un reto para el sistema previsional

La economía informal en Argentina se convierte en un foco de preocupación para el sistema de jubilaciones. Las cifras recientes revelan cambios significativos en la composición de los trabajadores que aportan al sistema previsional.

El impacto de la economía informal en el sistema jubilatorio argentino es alarmante, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de las jubilaciones futuras. Actualmente, el tipo de empleo registrado que surge en el país también está cambiando, lo que afecta la cantidad y calidad de los aportantes al sistema previsional.

La Composición del Sistema de Aportes en 2025

De cada 100 personas que contribuyen al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aproximadamente 69 son trabajadores en relación de dependencia, 23 son monotributistas, 5 son autónomos y 3 trabajan en servicio doméstico. Estos datos se extraen de un análisis del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025.

En el último mes del periodo, septiembre de 2025, se contabilizaron más de 10,3 millones de personas con aportes. Debido a que muchas tienen múltiples registros, se registraron cerca de 10,44 millones de ocupaciones laborales con aportes. De este total, 7,17 millones eran asalariados, 2,14 millones monotributistas que aportan, 502.000 autónomos, 240.000 monotributistas sin aportes y 388.000 personas en servicio doméstico.

Transformaciones en las Últimas Décadas

Hace 20 años, el panorama era diferente: de 100 aportantes, 82 eran asalariados, 11 monotributistas, 6 autónomos y 1 trabajaba en casas particulares. Desde entonces, la participación de asalariados ha caído drásticamente, mientras que la de monotributistas ha aumentado. En 2015, los números eran aún más claros: 73 aportantes eran dependientes y 18 monotributistas.

Cambio en los Ingresos Promedio

En septiembre de 2025, el promedio de lo que aportaron los trabajadores asalariados fue de $168.635, con una contribución adicional de sus empleadores que llegó a $191.859. Por otro lado, los monotributistas solo pagaron un promedio de $16.270, lo que subraya la creciente disparidad entre los ingresos de diferentes sectores laborales.

Desafíos Futuro para el Sistema Previsional

El creciente número de monotributistas representa un desafío considerable tanto para el Estado, que debe garantizar prestaciones a futuro, como para los contribuyentes, ya que los beneficios asociados a este régimen son considerablemente menores. Actualmente, quienes se registran como monotributistas solo acceden al haber mínimo, que se complementa con un bono mensual de $70.000.

Para alcanzar esta jubilación mínima, se requiere el aporte de 24 monotributistas, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del sistema ante un mundo laboral en constante transformación.

Comparativa de Aportes

Mientras que el grupo de autónomos y el personal de casas particulares también enfrenta retos en términos de aportes, el promedio alcanzado por los autónomos fue de $79.113, sosteniendo una relación compleja con el sistema jubilar. Para que estos aportantes equivalgan a una jubilación mínima, se necesitarían aproximadamente 4,9 autónomos.

Con el incremento de la economía informal y la estancamiento del empleo formal, el futuro del sistema jubilatorio argentino se presenta incierto, y la necesidad de reformas se vuelve cada vez más imperativa.