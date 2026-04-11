El Dilema del Retiro en la Actualidad

Cada vez más argentinos enfrentan la dura realidad de la jubilación. Un reciente informe de Mercer, en colaboración con Banco Santander, revela que la brecha entre los ingresos actuales y lo que se puede esperar como jubilación alcanza un alarmante 51% para quienes perciben salarios medios y altos.

Este escenario implica que, al momento de retirarse, muchos verán reducidos sus ingresos a la mitad de lo que perciben en su etapa laboral. La situación es especialmente crítica para autónomos y monotributistas, quienes a menudo se enfrentan a una jubilación mínima, sin importar su facturación mensual.

Desafíos del Sistema Previsional Argentino

En el mes de abril, la jubilación máxima reportada por Anses fue de $2.560.000, lo que genera preocupación respecto al futuro económico de miles de jubilados. Este fenómeno tiene múltiples causas, siendo la limitación de los aportes previsionales uno de los factores más significativos.

Además, el crecimiento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad complican aún más el panorama, según el análisis de Mercer. Esto plantea un doble desafío: por un lado, la creciente diferencia entre ingresos activos y de jubilación, y por otro, la necesidad de planificar el uso de los ahorros acumulados durante un periodo prolongado de retiro.

La Nueva Realidad Financiera: Planificación Activa

“El colapso de los sistemas de reparto a nivel mundial nos obliga a adoptar un papel proactivo en la gestión de nuestro futuro financiero”, señala Flavio Castro de Criteria. La disminución de la natalidad significa que hay cada vez menos aportantes al sistema, lo que podría dejar a muchos jubilados en una situación económica vulnerable a largo plazo.

Construyendo un Futuro Financiero Sólido

La clave para evitar este desenlace desfavorable es comenzar a ahorrar e invertir a tiempo. La estrategia no solo debe centrarse en la cantidad ahorrada, sino también en el tiempo de inversión. Según Damián Vlassich de IOL, “un ahorro regular puede traducirse en un crecimiento exponencial del capital”, ayudando a cimentar una jubilación más confortable.

Un ejemplo práctico: si se ahorran $100 al mes durante 20 años, esto suma aproximadamente $24,000. Sin embargo, si se invierte ese monto con un rendimiento promedio del 4% anual, el monto podría superar los $36,000, e incluso llegar a más de $52,000 si se eligen inversiones más agresivas.

Tomando el Control de Nuestra Jubilación

A pesar de la complejidad del entorno económico actual, es vital enfocarse en lo que sí podemos controlar: maximizar el ahorro y diversificar las inversiones. Castro añade que “hay que crear una estrategia de inversión que contemple no solo la variedad de activos, sino también la diversificación a nivel internacional para asegurar un rendimiento constante, evitando así la dependencia del ciclo económico local”.

Definiendo el Monto Necesario para un Retiro Sostenible

La regla del 4% es una herramienta esencial para calcular el capital necesario para garantizar un retiro sin problemas financieros. Por ejemplo, si deseamos recibir $1,000 mensuales, multiplicamos esta cantidad anual por 25, llegando a la cifra de $300,000. Con una rentabilidad anual del 4%, esto permitiría extraer la cantidad deseada sin tocar el capital.

Mantener la consistencia en el aporte y elegir una cartera diversificada es la clave para asegurar un futuro más tranquilo. A medida que se acerca el momento de la jubilación, la estrategia debe recalibrarse para proteger el capital acumulado.

Preparándonos para el Futuro

La etapa de “desacumular” los ahorros es fundamental. Rodrigo Bermúdez de Santander Asset Management recalca la importancia de planificar bien esta fase, donde transformamos nuestro capital en ingresos sostenibles. Considerar la inflación, la variabilidad de los retornos y las necesidades de salud a largo plazo son aspectos vitales para garantizar una jubilación digna.