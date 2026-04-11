Bitmine adquiere acciones por 4.000 millones de dólares

La criptomoneda entra al corazón financiero del mundo con un programa de recompra masivo, apuntando a consolidarse en el competitivo mercado de Ether.

Bitmine ha dado un paso significativo al debutar en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker BMNR, lanzando un ambicioso programa de recompra de acciones que alcanza los 4.000 millones de dólares.

En un momento crítico del mercado, la empresa ha decidido reforzar su estrategia en tesorería con Ether, posicionándose como uno de los principales tenedores corporativos de esta criptomoneda que sigue creciendo en relevancia.

Este movimiento, que se produce tras el paso de NYSE American a la principal bolsa del mundo, proporciona a Bitmine una mayor visibilidad y acceso a inversores institucionales, crucial en la actual volatilidad del mercado.

Sin embargo, el contexto es desafiante: las acciones de Bitmine han disminuido cerca de un 90% desde sus picos de 2025, lo que lleva a la compañía a implementar una recompra más agresiva para intentar restaurar la confianza de los inversores.

Este programa de recompra, que es prácticamente cuatro veces más grande que el plan inicial, marca uno de los movimientos más destacados del año.

Con esta acción, Bitmine busca no solo sostener el precio de sus títulos, sino también enviar un mensaje claro de compromiso con el mercado, a pesar de la turbulencia que enfrenta.

La Apuesta Decisiva de Bitmine en Ether

La estrategia centrada en Ether se erige como otro pilar fundamental de su plan. La compañía actualmente posee 4,8 millones de ETH, lo que representa aproximadamente el 3,98% del suministro total, y su objetivo es alcanzar el 5%.

El ambicioso plan interno, denominado «Alchemy of 5%«, demuestra la firme creencia de Bitmine en que Ethereum será el motor que impulse la próxima fase de adopción de criptomonedas.

Cabe destacar que incluso un cambio del 1% en el precio de ETH puede impactar en 100 millones de dólares sobre su balance, lo que resalta la considerable dependencia de la compañía en esta moneda digital.

Tom Lee, presidente de Bitmine, comentó que los recientes avances geopolíticos en Medio Oriente han incrementado el apetito por riesgo en los mercados, un factor que podría beneficiar a Ether, especialmente con la creciente entrada de capital en fondos y el aumento del staking, que ayuda a aliviar la presión de venta.

El debut en la NYSE, junto con esta recompra masiva, busca cimentar la confianza institucional en la empresa. Sin embargo, el inicio de sus operaciones no fue contundente: en las primeras transacciones, la acción experimentó un retroceso del 2,8%.