Transporte: El Gobierno negocia sin Toto Caputo

Una reunión decisiva se llevó a cabo en la Secretaría de Transporte de la Nación para abordar los problemas que están paralizando el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Este jueves, el Secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, coordinó un encuentro con representantes del sector del transporte automotor de pasajeros. La reunión incluyó a Carlos Frugoni y representantes de varias empresas, y tuvo como fin abordar las peticiones de las cámaras empresariales referente a subsidios, junto a las demandas gremiales que han interrumpido el servicio, provocando caos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Un Contexto Tenso y la Ausencia de Altos Funcionarios

Pese a la importancia del asunto, la reunión no contó con la presencia de figuras clave como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ni del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta falta de representación ha generado inquietudes sobre cómo el gobierno planea manejar la situación en medio de una fase de ajuste. Existe una presión creciente, ya que las restricciones económicas están comenzando a mostrar sus efectos.

Compensaciones y Deudas a las Empresas de Transporte

Los representantes del Ministerio de Economía informaron que el miércoles se realizó el pago del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el transporte público de jurisdicción nacional, correspondiente al 60% de abril de 2026. Esta medida busca aliviar las tensiones financieras entre el Estado y las empresas, que han estado lidiando con una creciente deuda.

Aumento de Costos por la Guerra en Irán

Sin embargo, las empresas están lidiando con desafíos adicionales, como el reciente aumento en el precio del gasoil, que pasó de $1700 a $2050 debido al conflicto en Irán. Este incremento no ha sido mitigado por el congelamiento de precios implementado por el presidente de YPF, Horacio Marín, lo cual afecta seriamente la viabilidad del servicio.

El Futuro de los Subsidios y Próximas Reuniones

Con el ambiente volátil, las alertas han sonado entre las compañías de transporte, ya que los subsidios están disminuyendo y las presiones gremiales, encabezadas por la UTA bajo Roberto Fernández, amenazan con estallar. Se espera que el próximo martes se lleve a cabo una nueva reunión para discutir estas cuestiones, donde el Gobierno Nacional ha postura que no podrá mantener una inyección constante de fondos.

Revisando el Esquema de Subsidios

En esta ocasión, se planteará un nuevo mecanismo de compensación, ya que las cifras reclamadas por las cámaras empresariales son un tema delicado que no se puede abordar a la ligera. Esta nueva mesa de trabajo buscará revisar el sistema de subsidios en su totalidad.

Situación comparativa en Buenos Aires y Sus AFectos

A pesar de que Nación ha enfrentado demoras en el pago de subsidios, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad están al día con sus obligaciones. En la Ciudad, dirigida por Jorge Macri, destacan que las líneas de colectivos no están realizando paros, con un desembolso mensual de $20,000 millones en subsidios, lo que representa un gasto anual estimado de $238,000 millones.

Mientras tanto, la provincia, bajo la dirección de Martín Marinucci, ha convocado a una reunión con las empresas para el próximo lunes, y se ha indicado que el subsidio que se liquidará pronto alcanzará un 65%. Esta inversión mensual en subsidios supera los $65,000 millones.

Marinucci subrayó la urgencia de cumplir con los $46,000 millones que se adeudan al sistema de transporte público en la provincia, un tema que será central en las próximas discusiones.

Representantes de las Cámaras Empresarias

En la reunión del jueves pasado y la que se llevará a cabo el martes próximo, participarán varios líderes de las Cámaras Empresarias, incluyendo a Luciano Fusaro de AAETA y Luis Brusca Ferreira de CEUTUPBA, entre otros. Su presencia es vital para asegurar una salida negociada a la crisis actual que afecta a la movilidad urbana.