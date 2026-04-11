Pobreza en la Tercera Edad: Indec Reporta una Caída del 8%

Graciela, una jubilada de 78 años, se encuentra atrapada en un ciclo de dificultades económicas que parece no tener fin, mientras que las estadísticas oficiales pintan un panorama diferente.

“Mi situación va de mal en peor”, expresa Graciela, quien desde marzo de 2024 comparte su lucha diaria por subsistir con una pensión mínima. A pesar de sus esfuerzos, continúa realizando trabajos particulares para poder llegar a fin de mes.

Desigualdades en las Estadísticas

Aunque según el Indec la pobreza en personas mayores de 65 años ha disminuido del 17,6% al 9,7% en el último año, el panorama real parece ser más sombrío. Del total de jubilados en el país, un abrumador 68,3% cobra un haber mínimo. En diciembre de 2025, alrededor de 3,9 millones de jubilados recibieron un promedio de $416,000 mensuales, mientras que la canasta alimentaria básica para no ser considerado pobre ascendía a $423,532.

El Poder Adquisitivo en Caída Libre

Un reciente informe de la UCA señala una preocupante tendencia: el haber mínimo jubilatorio ha perdido poder adquisitivo desde mediados de 2025. En febrero de 2026, el monto fue de $359,254 sin bono compensatorio y de $429,254 con el bono de $70,000, lo que representa una caída real del 8,1% desde junio de 2024.

Comparativas de Años Anteriores

Frente a estos datos, se destaca que el haber mínimo de febrero de 2026 fue un 20% superior al de febrero de 2024, aunque aún es un 75% del mínimo promedio de 2018, antes de la implementación de bonos compensatorios.

Un Índice que No Refleja la Realidad

Fernando Gallegos Piderit, autor del estudio de la UCA, aclara que el índice de pobreza actual se basa en criterios desactualizados. La Canasta Básica Total utilizada proviene de datos de 2004-2005, lo que distorsiona la comprensión de la capacidad de consumo actual de los hogares.

La Voz de la Experiencia

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, expresa que la pobreza real entre los jubilados está subestimada. “A diario atendemos casos que reflejan una realidad muy diferente de la que muestran las estadísticas oficiales”, afirma. Muchos de estos casos se relacionan con la pobreza multidimensional, donde el acceso a servicios básicos como la salud también pesa en la evaluación de la situación económica.

Desafíos en la Atención Sanitaria

El acceso a la salud se ha convertido en un tema crítico. Semino menciona que en las últimas semanas, se han recibido denuncias de pacientes a quienes se les suspendieron intervenciones quirúrgicas debido a la acumulación de deudas de PAMI con proveedores.

Respuestas del PAMI

Desde PAMI se asegura que están al día con los pagos a prestadores, aunque reconocen demoras puntuales. Sin embargo, Semino destaca que en el interior del país, numerosos jubilados enfrentan problemas en la entrega de insumos esenciales, como pañales, que están siendo desviados a centros de jubilados en lugar de ser entregados directamente en sus hogares.

Conclusiones en el Horizonte

Los testimonios de Graciela y de decenas de jubilados en circunstancias similares ponen en evidencia que los números, aunque puedan parecer alentadores, no siempre reflejan la dura realidad del día a día de los mayores en Argentina.