Industria cae un 6.7% respecto a noviembre de 2023

La producción industrial y la actividad constructora en Argentina muestran números alarmantes, marcando una tendencia negativa que parece difícil de revertir.

Según informes del Indec, la industria y la construcción experimentaron caídas interanuales del 8,7% y 0,7% en febrero, respectivamente. Estos sectores aún no logran recuperar los niveles que tenían antes de noviembre de 2023, en medio de la actual gestión de Javier Milei.

Producción Industrial en Números

El índice de producción industrial manufacturera (IPI manufacturero) reflejó una baja del 0,6% en el acumulado de enero y febrero en comparación con el mismo período del año anterior. Esta situación marca la octava disminución consecutiva interanual, situándose un 6,7% por debajo de los registros de noviembre de 2023. De los 16 sectores industriales, 14 vieron disminución, destacándose las caídas en siderurgia e industria alimentaria.

Actividad Constructora en Retroceso

En el ámbito de la construcción, la caída mensual desestacionalizada fue del 1,3%, aunque se realizó una corrección del valor de enero, que pasó de 0% a 0,2%. Con una baja interanual del 0,7% tras dos meses de crecimiento, el sector se encuentra un 22% por debajo de los niveles anteriores a la gestión de Milei.

Perspectivas Poco Prometedoras

La consultora LCG advierte que las proyecciones para la industria y la construcción en lo que resta del año no son halagüeñas. «Sin una demanda que impulse ambos sectores y con una presión creciente por la apertura y el atraso cambiario, se vuelve complicado que logren despegar», concluyó la firma.