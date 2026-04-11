Tarifas de Taxis en Córdoba: Aumento de hasta el 25%

Desde este sábado 11 de abril, los usuarios de taxis en Córdoba capital enfrentarán un incremento significativo en sus tarifas, lo que repercute directamente en su economía.

El costo del servicio de taxis en Córdoba experimentará un aumento del 25%, una decisión tomada por la Municipalidad ante el creciente desajuste en los costos del sector. Esta medida afecta a todos los pasajeros que dependen del servicio para sus desplazamientos diarios.

Detalles del Nuevo Cuadro Tarifario

Con esta actualización, la bajada de bandera diurna se fijará en $1.798, mientras que la tarifa nocturna ascenderá a $2.322. Este cambio responde a la solicitud del gremio de taxistas, quienes previamente habían señalado las dificultades económicas que enfrentan.

Razones Detrás del Aumento

Desde el Sindicato de Conductores de Taxis, se destacó que este aumento se justifica principalmente por el incremento de los costos operativos. “Los ajustes en servicios como el seguro de responsabilidad civil para pasajeros y el aumento del GNC han sido determinantes”, afirmaron, expresando su preocupación por la situación económica actual.

Impacto del Precio del GNC

Uno de los factores más significativos que llevó a esta alza tarifaria fue el incremento del GNC, que desde el 1° de abril ha registrado aumentos entre el 6% y el 13% en diversas estaciones de servicio en la provincia. Esta situación compleja, unida a otros costos operativos del sistema, ha motivado la necesidad de una nueva estructura tarifaria.

Condiciones del Transporte Urbano

Este incremento se produce en un contexto de constante presión sobre los servicios de transporte urbano en Córdoba, donde las autoridades buscan regular las tarifas para mantenerse al día con la creciente inflación, aunque esto afecte de manera directa a los usuarios.