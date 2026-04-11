Fabio Alberti: ‘El Humor Surge de las Palabras’

El icónico cura de Fabio Alberti vuelve a la vida con un nuevo show en el Teatro Picadero, prometiendo risas y reflexiones sobre lo divino y lo humano.

Desde el 12 de abril, todos los domingos a las 22, los fanáticos de Peperino Pomoro pueden disfrutar de «Peperino Pomoro: La apocalipsis existe», un espectáculo que revive a este querido personaje creado por el talentoso Fabio Alberti. Este nuevo capítulo se desarrolla en el acogedor Teatro Picadero, ubicado en el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, y será una fiesta de humor y crítica social.

Un Regreso Esperado

El regreso de Peperino no es mera casualidad. Alberti menciona que «algo se alineó» para que este personaje, nacido en el célebre programa «Cha Cha Cha», tenga su propia obra. Luego de más de 100 funciones celebrando el legado del programa en 2025, la demanda por ver al carismático cura fue innegable. «Es un personaje muy querido, y sigue evolucionando”, asegura Alberti.

La Propuesta del Show

Adentrándonos en la propuesta, el espectáculo no se limita solo a Peperino. Alberti y su compañero Rolo Biondo dan vida a varios personajes que exploran diversas facetas de la existencia del cura, todo mediante una narrativa que mezcla humor y crítica. “Es un show multimedial, con pantalla y videos. Todos los personajes llevamos medias, creando un ambiente único”, describe el actor.

Estructura Cuidadosamente Elaborada

La obra está meticulosamente guionada, con Alberti estudiando 60 páginas de texto. «Cada palabra y cada pausa están pensadas», destaca. Aunque se permite pequeñas improvisaciones basadas en la actualidad, la base es un guion sólido. La precisión es clave para asegurar que cada aspecto del show tenga un ritmo y una energía específica.

Humor y Religión en el Escenario

Al ser cuestionado sobre la relevancia de la religión en el espectáculo, Alberti reflexiona sobre el clima sociopolítico actual: «El título dice mucho, si no estamos viviendo un apocalipsis, ciertamente no estamos lejos”. El personaje de Peperino se encuentra en una travesía que lo lleva a tener visiones del futuro, haciendo eco de inquietudes contemporáneas.

Un Juego de Palabras Ingenioso

El humor de Alberti se nutre del lenguaje. “La palabra es central en mi comedia. Me gusta jugar con el latín y otros estilos”, menciona, refiriéndose a un niño del espectáculo que utiliza un falso latín en escena. Este enfoque agrega una capa de complejidad divertida a las interacciones del personaje.

La Amistad y la Comedia en el Teatro

Su relación con Alfredo Casero es otro de los pilares de su carrera. “Es como un hermano para mí”, dice. La conexión entre ellos se refleja en la química que han cultivado a lo largo de los años, desde sus primeras presentaciones hasta el presente.

Una Mirada Crítica a la Televisión Actual

Alberti también comparte su perspectiva sobre la televisión contemporánea: “Hoy, la TV es un Smart que ofrece acceso a un sinfín de contenidos, pero carece de programas de humor genuinos”. A pesar de la saturación de información, el artista siente que la esencia del entretenimiento ha cambiado poco.

La cita está servida. «Peperino Pomoro: La apocalipsis existe» promete ser una experiencia inolvidable, donde la risa y la reflexión se entrelazan en un espectáculo único. ¡No te lo pierdas!