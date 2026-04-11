Emilio Apud: ‘Argentina puede unirse a la élite global de exportadores’

La creciente tensión en Medio Oriente está generando preocupación en el mercado energético global, con posibles repercusiones que trascienden las fluctuaciones temporales de precios. Expertos advierten sobre los riesgos estructurales para el suministro mundial.

Según Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de Argentina, la situación actual podría acarrear complicaciones a largo plazo si el conflicto no se resuelve rápidamente. «Lo que está en juego son las infraestructuras críticas, y repararlas podría llevar un tiempo considerable», destacó, haciendo hincapié en el impacto negativo que esto tendría sobre la oferta global de energía.

Inestabilidad en los Precios y Sus Consecuencias Locales

En el corto plazo, el precio del barril se mantiene por encima de los 90 dólares, lo que afecta directamente el mercado argentino. «Hemos acordado que cualquier cifra superior a 90 dólares por 45 días no implicará aumentos en los combustibles», explicó Apud. Sin embargo, surgieron inquietudes sobre lo que sucederá tras este período.

El exfuncionario también opinó sobre las posibles acciones de las petroleras en este contexto. «No estoy seguro de cómo responderán después de esos 45 días, pero mantener esta diferencia por mucho tiempo será complicado», advirtió, sugiriendo que podrían ocurrir ajustes si la situación internacional no mejora.

En relación con YPF y el sector energético argentino, Apud enfatizó la necesidad de que la empresa actúe con una lógica empresarial competitiva, por encima de intereses políticos. «YPF debe mantener su esencia como gran empresa para atraer las inversiones necesarias», subrayó.

Argentina, un Potencial Exportador en el Mercado Energético Global

A pesar de las circunstancias desfavorables, Apud vislumbra una oportunidad única para Argentina. «Tenemos la posibilidad de integrarnos en el grupo de exportadores de energía a nivel mundial», afirmó, refiriéndose al potencial de Vaca Muerta y al desarrollo del gas natural licuado.

El análisis sugiere que la reconfiguración del mapa energético mundial está llevando a los grandes consumidores a diversificar sus proveedores. «No solo se trata de cantidad y precio, sino también de garantizar la seguridad del suministro», comentó, resaltando que Argentina podría beneficiarse de su relativa estabilidad geopolítica.

No obstante, el desafío principal radica en el ámbito interno. «Debemos demostrar que independientemente del gobierno que esté en el poder, las políticas energéticas se mantendrán estables», insistió Apud, subrayando la importancia de contar con previsibilidad para proyectos a largo plazo en el sector.

En conclusión, aunque el país tiene los recursos y el conocimiento técnico adecuados, es esencial establecer reglas claras y coherentes. «La demanda está ahí, y contamos con la oferta y el expertise para explotarla», concluyó Apud.