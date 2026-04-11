Transforma el Mundial 2026 en una Oportunidad Educativa Interdisciplinaria

La próxima Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, no solo promete ser un evento deportivo sin igual, sino también una valiosa oportunidad de aprendizaje para las aulas argentinas.

En un entorno donde el fútbol es más que una pasión, una nueva guía educativa ha sido lanzada con la intención de aprovechar el fervor del Mundial para enriquecer el proceso educativo. Este recurso, de acceso gratuito para escuelas e instituciones, busca integrar de manera interdisciplinaria contenidos académicos con el universo del fútbol, generando así aprendizajes significativos que resuenan con el lenguaje cotidiano de los estudiantes.

Material Educativo Innovador

El material pedagógico, desarrollado por un equipo de profesionales de la Universidad Tres de Febrero en colaboración con Scholas, está compuesto por 52 ejercicios dividos en dos bloques. Los primeros 40 están destinados a la actividad en clase e incorporan varias materias, como Matemáticas, Historia y Geografía. Esta modalidad promueve una educación transversal, donde los estudiantes pueden unir distintos saberes.

Los 12 ejercicios restantes están diseñados para realizarse en espacios abiertos o durante clases de Educación Física, llevando la experiencia educativa más allá del aula.

Fomentando Valores a través del Deporte

La propuesta de esta guía no solo se limita a lo académico; también busca involucrar a los jóvenes en una “pedagogía de la paz”, tal como ha señalado el Papa Francisco. En este sentido, el deporte se convierte en un puente para promover valores fundamentales como el respeto, la convivencia y la integración cultural en contextos de diversidad.

Conectando Culturas a Través del Juego

El Mundial se presenta como una puerta de entrada para que los jóvenes se conecten con realidades diferentes. A través de actividades lúdicas, tienen la oportunidad de explorar costumbres, historias y geografía de diversas naciones, fortaleciendo así la empatía hacia las comunidades migrantes y sus compañeros.

Estimulación de la Lectura y el Aprendizaje Interactivo

La guía también incluye fragmentos de obras de escritores latinoamericanos relacionados con el fútbol, con el objetivo de incentivar la lectura y la interpretación. Cada actividad viene acompañada de consignas y preguntas que facilitan la implementación del material por parte de los docentes.

Partidos de «Mundialmática 2026»

Para culminar, se propone una modalidad innovadora: los “partidos de Mundialmática 2026”. Esta dinámica combina desafíos teóricos y prácticos que los estudiantes deben resolver en equipo, tanto dentro como fuera del aula. Esta propuesta demuestra que, incluso en un entorno competitivo como lo es la Copa Mundial, el aprendizaje puede ser una experiencia colectiva y divertida.