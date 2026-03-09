El dólar blue sube este lunes 9 de marzo; el Banco Central interviene con compras

La jornada de este lunes 9 de marzo trae novedades en el mercado cambiario, donde el dólar blue se posiciona en alza, a pesar de la intervención del Banco Central que sigue comprando divisas.

En un contexto de fluctuaciones, el dólar blue ha cerrado el día cotizando más alto que en el cierre anterior. A su vez, el Banco Central mantiene su estrategia de compra de divisas en el mercado, aunque las reservas internacionales han registrado una caída significativa.

Dólar Blue: Detalles del Cierre

En el segmento de venta, el dólar blue alcanzó los $1.425, mientras que en la compra se posicionó en $1.405, reflejando un incremento del 0,71% en comparación con la jornada previa.

Movimientos del Dólar MEP

El dólar MEP se cotizó a $1.433,68, mostrando una leve caída del 0,30% respecto al cierre anterior, un dato a considerar en medio de esta dinámica cambiaria.

Variación del Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL) finalizó la sesión en $1.478,02, presentando un leve incremento del 0,10%.

Dólar Cripto y su Promedio Actual

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto promedió $1.455,84, destacándose como una opción dentro del ecosistema financiero digital.

Unificación de Tipos de Cambio: El Dólar Qatar y Ahorro

La unificación de tipos de cambio se situó en $1.865,50 durante la jornada, reforzando las distintas alternativas disponibles para la compra de divisas.

Cotización del Dólar Oficial

En cuanto al dólar oficial, el precio mínimo se ubicó en $1.435 en el promedio de bancos, mientras que el dólar mayorista se determinó en $1.418 por unidad.

Intervención del Banco Central: Compras de Divisas

El Banco Central realizó adquisiciones de 50 millones de dólares en el mercado cambiario. Sin embargo, las reservas internacionales disminuyeron en 236 millones de dólares, cerrando en 45.768 millones de dólares.