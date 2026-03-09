La CIDH emite fallo por la muerte de Marcelita Iglesias, niña aplastada por escultura hace 30 años

A tres décadas de un accidente fatídico que terminó con la vida de Marcelita Iglesias, sus padres aguardan hoy una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría traer algo de justicia.

El 5 de febrero de 1996, una escultura de hierro se desplomó sobre Marcelita Iglesias, una niña de seis años que estaba de excursión con la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Este trágico incidente tuvo lugar en Palermo, en el Paseo de la Infanta, que a partir de entonces pasó a conocerse como Paseo Marcela B. Iglesias. En el mismo accidente, otras dos menores resultaron heridas.

Esperanza de Justicia

Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene programada una sesión crucial a las 17:30 para dictar una sentencia contra el Estado argentino, a raíz de la demanda presentada por los padres de la víctima, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo.

Los Derechos Violados

La acusación sostiene que el estado argentino es responsable por la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, y la protección de la niñez, así como por la falta de garantías judiciales y la impunidad en la investigación del caso.

Responsables del Hecho

Inicialmente, la demanda se dirigió contra Danilo Dazinger, el escultor responsable de la obra, así como otros implicados, incluyendo a los dueños de la Galería Der Brücke y ex funcionarios responsables por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Irregularidades Estructurales

La Corte está considerando múltiples irregularidades asociadas a la escultura, que pesaba más de 200 kilos. Se comprobó que la estructura estaba en un avanzado estado de oxidación y que estaba sujeta de manera inapropiada, lo que expone la falta de medidas de seguridad en su instalación.

Un Momento Decisivo

Esta tarde, los padres de Marcelita escucharán la sentencia de la Corte Interamericana, que podría reconocer la responsabilidad del Estado argentino en este luctuoso caso y frente a las irregularidades denunciadas durante el proceso judicial. Después de 30 años de incansables reclamos, el caso de Marcela Brenda Iglesias llega a un punto de inflexión en la búsqueda de justicia de su familia.