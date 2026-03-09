Cumbre en Pafos: ‘Un ataque a Chipre, es un ataque a Europa’

El Encuentro de Líderes: Una Alianza Estratégica en la Crisis del Medio Oriente

La reunión trilateral entre el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y el presidente chipriota Nicos Christodoulides en Paphos destaca la importancia de la seguridad regional en momentos de tensión internacional.

Diálogo Cerrado: Abordando la Situación en el Medio Oriente

La cumbre se llevó a cabo en la base aérea Andreas Papandreou, donde los líderes compartieron una visión conjunta sobre la creciente inestabilidad en el Medio Oriente. Durante casi una hora, intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a Europa.

Christodoulides: La Seguridad de Chipre es Crucial para Europa

El presidente chipriota enfatizó la simbología y la justicia de la reunión al agradecer a Macron y Mitsotakis por su apoyo. «La seguridad de Chipre es la seguridad de Europa; es responsabilidad colectiva», señaló Christodoulides, resaltando la importancia de la ayuda militar griega y francesa.

Además, agradeció a Italia y España por su apoyo, subrayando que la presencia de potencias europeas en la región fortalece la estabilidad en un contexto crítico. «Lo que sucede en el Medio Oriente impacta directamente a Europa», agregó, sugiriendo que la Unión Europea debe comprometerse más con esta área para mejorar la seguridad.

Christodoulides también reafirmó que Chipre mantendrá su rol humanitario, alejándose de las operaciones militares, en contraste con el conflicto estadounidense-israelí con Irán.

Macron: La Solidaridad Europea Es Inquebrantable

El presidente francés expresó su apoyo incondicional a Chipre, recordando el reciente ataque con drones y misiles. «Cuando Chipre es atacado, Europa es atacada», subrayó Macron, quien también destacó la importancia del buque Kimon en la protección de la isla.

El mandatario informó que el portaaviones Charles de Gaulle se encuentra cerca de Chipre, reafirmando la posición de Francia en la región y la necesidad de asegurar el comercio marítimo en medio del conflicto.

Además, Macron abordó la situación en Líbano y la necesidad de detener los ataques, mostrando su preocupación por el pueblo libanés y reiterando la presencia francesa en el Mediterráneo y otras áreas clave para la seguridad energética.

Mitsotakis: Chipre Nunca Estará Solo

El primer ministro griego afirmó que la seguridad de Chipre es una prioridad nacional. Su presencia en Paphos simboliza el mensaje de que «la República de Chipre no está ni estará sola». Agradeció a Macron por su inmediatez en ofrecer apoyo militar a Chipre.

Mitsotakis aseguró que este gesto de solidaridad refleja la esencia de la cláusula de defensa mutua y que Europa sigue siendo una potencia responsable. «Nuestras acciones son estrictamente defensivas, alejadas de cualquier compromiso militar», destacó.

El primer ministro finalmente llamó a reforzar la operación «Shields» de navegación libre y se dirigió al pueblo chipriota, mostrando que Europa está y estará junto a ellos en estos momentos delicados.

El primer ministro griego llegó a Chipre alrededor de las 12:45, donde fue recibido en la base por el presidente Christodoulides. Minutos después, Macron arribó, reforzando el compromiso de los líderes en estas negociaciones cruciales.

Por último, se anticipa que el portaaviones nuclear Charles de Gaulle arribará a aguas chipriotas en breve, seguido de una flota de tres fragatas, reafirmando así el compromiso europeo con la seguridad en la región.