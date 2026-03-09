Velada del Año VI: Ibai Llanos revela los combates en vivo

Ibai Llanos ha revelado los primeros detalles de lo que promete ser un evento inolvidable. La sexta edición de la Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio, en el emblemático estadio La Cartuja de Sevilla, un lugar elegido nuevamente por su idoneidad para recibir este espectáculo.

Más Combates y Nuevas Sorpresas

El popular streamer anunció en sus redes sociales que esta edición contará con “más combates que nunca”, lo que ha generado una gran expectativa tanto entre los aficionados al boxeo amateur como entre los seguidores de sus eventos. Este año, la Velada del Año VI reunirá a diversos creadores de contenido y figuras invitadas que se enfrentarán en el ring, prometiendo una jornada repleta de emoción.

Un Festín de Música y Acción

Además de los electrizantes combates, el evento incluirá espectáculos musicales en vivo, un atractivo que ha sido clave para el éxito de ediciones anteriores. Las actuaciones en directo aportan un toque único que transforma la Velada en una experiencia completa para todos los asistentes.

¡No Te Lo Pierdas!

Con un formato que ha evolucionado con cada celebración, la Velada del Año VI se posiciona como uno de los eventos más esperados del calendario. Los fanáticos del boxeo y la música no querrán perderse este espectáculo que combina entretenimiento y camaradería en un solo lugar.