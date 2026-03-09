Aumento de Moras y Caída en Márgenes: Un Desafío Financiero

Los principales bancos en Argentina enfrentan un panorama desalentador al cerrar el año 2025, con marcadas caídas en rentabilidad y un impacto severo en sus balances. ¿Qué significa esto para el sistema financiero nacional?

El reciente cierre de balances en Wall Street ha sacudido al sistema financiero argentino. Las expectativas de ganancias extraordinarias se han desmoronado, dejando a los principales bancos, como Galicia, Macro, BBVA y Supervielle, lidiando con un entorno marcado por la caída de la rentabilidad y un aumento inesperado de las moras en los créditos.

Crisis de los Bancos Argentinos: La Caída de la Rentabilidad

Las cifras reveladas por los grandes actores del sector son alarmantes. BBVA, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Banco Supervielle han reportado resultados que preocupan a los inversores, ya que los márgenes financieros se han reducido con respecto al año anterior.

Un Entorno Hostil: Tasas Altas y Aumento de Moras

El economista Luis De Resa destaca que la situación actual es un reflejo de un ciclo crediticio adverso. Las elevadas tasas de interés no solo han disminuido la demanda de nuevos préstamos, sino que también han dañado la capacidad de pago de familias y empresas que ya enfrentaban deudas.

Galicia: La Entidad Más Afectada

El Grupo Financiero Galicia, uno de los más destacados en la bolsa, ha sufrido un duro golpe, reportando pérdidas que superan los $83.000 millones, mucho más de lo anticipado. Este impacto se debe, en gran medida, a un 30% de aumento en las provisiones por incobrabilidad, lo que genera un efecto contagio en el mercado.

Supervielle y el Deterioro de su Balance

Por su parte, el Banco Supervielle, aunque reportó un incremento en sus ingresos financieros, no pudo evitar un deterioro en su balance debido al incremento de créditos incobrables y altos gastos administrativos. Su incapacidad para aprovechar el repunte en los títulos públicos ha empeorado su situación, tal como señala el analista Jesús Delgado.

Resultados Mixtos: Banco Macro y BBVA

A pesar del pesimismo general, Banco Macro ha reportado ganancias de $100.080 millones, aunque por debajo de las expectativas. BBVA, por su parte, ha mostrado signos de recuperación, aunque sus niveles de rentabilidad todavía no alcanzan los de 2024.

Reacciones en el Mercado: La Cautela Predomina

Los ADR argentinos en Wall Street han enfrentado un castigo significativo desde inicios de 2026. Expertos indican que este retroceso refleja un ajuste necesario en el mercado, que busca recuperar un equilibrio tras años de distorsiones.

A pesar de un trimestre desafiante, algunos analistas mantienen una perspectiva optimista hacia el futuro, esperando que una normalización macroeconómica pueda abrir nuevas oportunidades. Sin embargo, el corto plazo seguirá condicionado por la capacidad de los argentinos para cumplir con sus deudas en un entorno de tasas elevadas.