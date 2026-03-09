Rumbo a la Victoria: La Guerra contra Irán

El presidente argentino reafirma su compromiso con EE.UU. e Israel durante su visita a Nueva York, en medio de crecientes tensiones en el Medio Oriente.

En un fervoroso discurso en la Universidad Yeshiva, Javier Milei expresó su confianza en la victoria en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Con una audiencia enardecida, el mandatario se enfocó en su alianza con las potencias occidentales y su visión de futuro para la región.

El Mensaje de Milei: Alianzas Estratégicas y Victoria Asegurada

El presidente argentino comenzó su intervención afirmando: «Vamos a ganar«, sin dejar lugar a dudas sobre su postura frente a Irán. Milei, que destacó su alianza con EE.UU. e Israel, mencionó cómo la historia podría haberse escrito de manera diferente si no hubiera sido por incidentes críticos que afectaron a Donald Trump.

Un Discurso Aplaudido en Yeshiva University

Con un auditorio repleto de jóvenes estudiantes judíos ortodoxos, Milei compartió su visión sobre la moral y la política. «Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo«, manifestó, recibiendo aplausos entusiastas de la audiencia.

Compromiso con la Comunidad Judía y Proyectos Futuros

Durante su visita, Milei reafirmó su conexión con la comunidad judía de Nueva York. Desde su visita a la tumba del Rebe de Lubavitch hasta su participación en la cena J100 del diario ‘The Algemeiner’, su agenda estuvo centrada en fortalecer lazos diplomáticos.

Críticas a la Eficiencia Económica y Llamado a la Moral Política

El presidente no escatimó críticas hacia el utilitarismo y la política económica tradicional, enfatizando que «los principios morales están por delante de la eficiencia económica«. En su disertación, hizo referencia a la decadencia de Occidente y abordó la necesidad de un cambio radical en la gestión estatal.

Visión Geopolítica: Desafíos y Oportunidades para Argentina

Milei también se mostró optimista respecto a la posición actual de Argentina en el contexto internacional, vislumbrando un futuro donde la influencia de China en la región disminuya. «La transición en Cuba se acelerará«, pronosticó, alineándose con su enfoque de promover vínculos estratégicos con democracias occidentales.

Un Homenaje Especial en la Gala J100

En la exclusiva gala J100, Milei será reconocido por su apoyo y defensa de Israel, recibiendo el premio «Guerrero de la Verdad». Su participación en este evento resalta su creciente presencia y reconocimiento dentro de la comunidad judía estadounidense.

Retos Inmediatos: Un Viaje a Israel en Suspenso

La Casa Rosada ha pospuesto el viaje planeado de Milei a Israel, originalmente programado para abril debido a la actual crisis en Oriente Medio. Sin embargo, el presidente reiteró su compromiso de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, un tema que prometió seguir honrando en sus futuras intervenciones.