Euro en Argentina: Cotización del 9 de marzo

Las Cotizaciones del Euro en Argentina: Actualización del Lunes 9 de Marzo

La situación del euro en Argentina continúa fluctuando. Te presentamos las cifras más recientes para que estés al tanto de su evolución este lunes 9 de marzo de 2026.

Valor del Euro Blue: Tendencia de Hoy

En el cierre de este lunes, el euro blue alcanzó un precio de $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. Este valor, como es habitual, se ubica por encima del oficial, reflejando una brecha que se ha ido estrechando gracias a las recientes políticas económicas.

Euro Oficial: Precios del Día

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial registró una cotización de $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

Euro Tarjeta: Costo para el Turismo

El euro tarjeta, utilizado por aquellos que gastan en el extranjero, se encuentra en $2.206,15 para la compra y $1.601,33 para la venta en este lunes.

Euro Blue: Cotización del Lunes 9 de Marzo

Comparativa de Precios en Distintos Bancos

Este lunes, la cotización del euro en diferentes entidades financieras se presenta de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.597,87 comprador y $1.688,58 vendedor.

Banco Supervielle: $1.602,00 comprador y $1.698,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Cotización del Dólar Blue: Actualización

En otro ámbito, el dólar blue este lunes cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta, manteniendo su tendencia en el mercado informal.

El dólarblue se caracteriza por su valor superior al oficial, en parte debido a su adquisición fuera de los canales bancarios tradicionales.