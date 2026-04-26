El endeudamiento familiar se cuadruplica en solo un año

La calidad de vida en Argentina se encuentra en una espiral descendente, impulsada por el creciente endeudamiento de las familias, que cada vez luchan más para hacer frente a los gastos esenciales.

La alarmante caída en el consumo en Argentina no solo se refleja en las góndolas vacías, sino también en el agobiante endeudamiento que enfrentan los hogares. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, los costos han aumentado drásticamente, creando un efecto bola de nieve que amenaza con agravar la situación. En febrero, la morosidad entre las familias alcanzó un preocupante 11,2%, cuadruplicándose en solo un año.

Un Aumento Inédito en la Morosidad

El impacto en la capacidad de pago de las familias es evidente, marcando el peor registro de morosidad en dos décadas. En comparación con el 2,9% registrado en febrero de 2025, este aumento señala una presión insostenible sobre los ciudadanos. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito son las áreas más afectadas, con una morosidad de 13,8% y 11,6%, respectivamente.

El Estancamiento del Crédito

El crédito, que durante casi dos años había sido un motor para el consumo, se ha estancado desde finales de 2025. El Instituto Argentina Grande advierte sobre las crecientes moras que están afectando la capacidad de financiamiento de las familias.

La Caída de los Salarios

En medio de esta crisis, los salarios privados han sufrido una caída real del 3,6% desde agosto del año pasado hasta febrero. Además, cerca de 100 mil puestos de trabajo formales se han perdido hasta enero. La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señala que, con unos recursos gubernamentales en retroceso del 5% interanual, las posibilidades de expansión del gasto público son limitadas.

Las Medidas del Gobierno

Para reactivar la economía, el gobierno ha intentado reducir las tasas de interés, bajando del 30% al 22,5% nominal anual en un esfuerzo por facilitar el acceso a créditos. Sin embargo, el Banco Provincia advierte que, debido al creciente índice de morosidad, el aumento en los préstamos a familias y empresas ha sido mínimo, lo que dificulta una recuperación rápida.

Las Iniciativas desde el Congreso

La oposición no se queda de brazos cruzados ante esta problemática. En el Congreso, han presentado seis propuestas para abordar el descontrolado endeudamiento familiar. El diputado Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, lideró esta discusión en una reunión informativa.

Propuestas para Aliviar la Carga Financiera

El legislador Guillermo Michel propuso un «Programa de desendeudamiento de las familias argentinas,» que contemplaría una línea de crédito directa desde Anses para ayudar a jubilados y trabajadores a cancelar deudas en condiciones más favorables. Por su parte, las diputadas Natalia Zaracho e Itaí Hagman buscan establecer un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que implementaría auditorías y reestructuraciones de deudas durante dos años.

Finalmente, un grupo de diputadas, incluyendo a Lucía Cámpora y Julieta Campo, están trabajando en un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que exigiría a las entidades financieras renegociar las deudas de aquellos en situación de mora.