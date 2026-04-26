Las 9 librerías imprescindibles del mundo: de la infinita a la mágica

En un entorno digital que avanza a pasos agigantados, hay lugares que preservan la esencia del mundo físico. Las librerías son uno de esos refugios que nos invitan a disfrutar de un buen libro con un café en mano.

Por Qué las Librerías Son Más que Solo Libros

Las librerías, con su encanto peculiar, son más que sitios de venta; son espacios que se disfrutan. Buenos Aires, por ejemplo, es reconocida por la cantidad de librerías por habitante. Un rito entre viajeros es entrar a una librería, ya sea en Argentina o el extranjero, y sumergirse en el aire local.

Selección de Librerías Globales Imprescindibles

A continuación, presentamos una selección de algunas de las librerías más destacadas del mundo, que merecen ser visitadas. Aunque algunas quedan fuera de esta lista notable, como la Librería del Pensamiento en Guatemala, cada una tiene su historia y su magia.

Lello, Oporto, Portugal

Fundada en 1906 por los hermanos Lello, esta librería es famosa por su impresionante escalera de madera torneada y su atmósfera única, que atrae a más de un millón de visitantes anuales. Se dice que su luz natural y su arquitectura han inspirado a muchos escritores, creando un ambiente perfecto para la lectura.

Dujiangyan Zhongshuge, Chengdú, China

Con un diseño que rinde homenaje a la obra de Jorge Luis Borges, esta librería juega con espejos para crear la ilusión de un espacio infinito. La arquitectura contemporánea se fusiona con la historia, generando una experiencia visual hipnotizante, ideal para explorar libros y cuentos.

The Last Bookstore, Los Ángeles, EE. UU.

Ubicada en un antiguo banco, esta librería ofrece una combinación cautivadora de libros nuevos y usados. Con una decoración creativa que incorpora “esculturas” de libros, su ambiente único invita a los visitantes a perderse entre estanterías y rincones encantadores.

Cărturești Carusel, Bucarest, Rumania

Este icónico espacio cultural ocupa un antiguo banco y combina la literatura con la belleza arquitectónica. Con exquisitos detalles y una cafetería en la parte superior, se ha convertido en un lugar imprescindible para locales y turistas.

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina

Considerada una de las librerías más hermosas del mundo, esta antigua sala de teatro ofrece un ambiente mágico. Con un café en su antiguo escenario, los visitantes disfrutan de una experiencia literaria única, sumergidos en su rica historia y estética.

Shakespeare and Company, París, Francia

Un símbolo en el Barrio Latino, esta librería lleva décadas siendo un punto de encuentro para escritores y lectores. Su historia cautivadora y su desorden encantador hacen de este lugar un entorno ideal para explorar las letras.

El Péndulo, Ciudad de México

Esta innovadora «cafebrería» destaca por sus espacios acogedores y su amplia selección de libros y música. Ideal para disfrutar de un momento de lectura acompañado de una buena taza de café.

Boekhandel Dominicanen, Maastricht, Países Bajos

Ubicada en una antigua iglesia, esta librería fusiona la espiritualidad del lugar con la pasión por la literatura. Con su impresionante arquitectura, atrae a miles de visitantes anualmente.

Feltrinelli, Montevideo, Uruguay

Este espacio acaba de abrir en un edificio histórico y ofrece una cuidada selección de libros, vinilos y actividades culturales en un entorno restaurado que respeta su pasado.