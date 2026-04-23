El Escudo de Chernóbil: 40 Años Después del Accidente y el Impacto del Ataque con Dron

La tragedia de Chernóbil sigue haciendo eco en la actualidad. A cuatro décadas de la explosión del reactor 4, nuevos retos emergen en torno a la seguridad del lugar y los posibles riesgos de contaminación nuclear.

Recuerdos del Accidente de 1986

Tetiana Skopych, hoy reflexionando sobre aquellos días, recuerda cómo, a sus 17 años, se subió al tejado de un edificio en Pripyat junto a sus amigos para ver el incendio que no sospechaban que cambiaría sus vidas para siempre. «El resplandor era impresionante. Pero no sabíamos los peligros que enfrentábamos», recuerda.

La evacuación de Pripyat llegó más tarde, pero esa noche, Tetiana ayudó en un hospital local. La llegada de bomberos con quemaduras severas quedó grabada en su memoria. Mientras limpiaban el suelo, no se imaginaban la magnitud del accidente ni su impacto en el futuro de Ucrania.

El Impacto del Dron en 2025

El 14 de febrero de 2025, un dron ruso golpeó el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), una estructura diseñada para proteger el cuarto reactor dañado. Según Serhii Tarakanov, director de la central, este impacto desató un incendio y creó un gran agujero en la membrana hermética del NCS. A pesar de los esfuerzos por cerrar el daño, la situación sigue siendo crítica.

“El NCS, aunque estructuralmente intacto, no es hermético en este momento”, advierte Tarakanov. La falta de sellos adecuados traerá consecuencias significativas, propiciando la corrosión de las estructuras a partir de 2030.

Riesgos de Fuga de Radiación

El director de la central no descarta la posibilidad de un riesgo inminente. Aunque la situación en la planta es estable y no hay aumento en los niveles de radiación, la continua actividad aérea de drones y misiles representa un peligro constante. “Cada dron que pasa es una posible fuga de radiación», explica Tarakanov.

Cualquier impacto próximo al NCS podría resultar en un colapso de sus estructuras, causando una liberación de materiales radiactivos peligrosos.

Desafíos para el Futuro

Las reparaciones del NCS avanzan lentamente. La primera fase está programada para finalizar en 2026, pero los expertos advierten que restaurar el hermetismo completo es una tarea monumental. «Necesitamos tecnología específica para realizar estas reparaciones, y actualmente no existe», afirma Tarakanov.

La comunidad de Chernóbil, a pesar de sus temores, mantiene su compromiso. Vecinos como Tetiana y Vasyl Antonenko, quienes vivieron la catástrofe en primera persona, enfrentan cada día con valentía. “Lo que debe pasar, pasará,” asegura Vasyl, reflejando la resiliencia de aquellos que viven en la sombra de Chernóbil.