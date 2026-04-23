Completar el álbum del Mundial 2026 en Córdoba: ¿Más de un millón de pesos?

Con la llegada del álbum oficial del Mundial 2026, surge un tema que ha capturado la atención en las redes: ¿cuánto deberás invertir para completar la colección? Las cifras dejan sin aliento.

La Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, contará con un formato ampliado que incluye 48 selecciones. Este cambio se refleja en la colección de Panini, que ahora presenta un álbum de 112 páginas y 980 figuritas, el más grande jamás creado para el torneo.

El costo de cada paquete de figuritas

En Argentina, cada paquete de figuritas contiene siete unidades y se vende a $2.000. A partir de este precio, coleccionistas y aficionados han comenzado a calcular cuánto se requeriría para juntar todas las figuritas.

Escenario ideal: ¿280.000 pesos?

En un escenario ideal donde cada sobre presentara figuritas diferentes, completar las 980 figuritas requeriría comprar 140 paquetes, resultando en un gasto teórico de $280.000. Sin embargo, esta estimación es meramente teórica.

La realidad del coleccionismo

En la práctica, las figuritas se distribuyen de manera aleatoria, lo que significa que las repeticiones son inevitables, complicando el proceso de completar el álbum.

Cálculos más realistas: ¿más de 2 millones?

El streamer Javier de los Santos, a través de un análisis probabilístico conocido como el «problema del coleccionista de cupones», realizó un cálculo más detallado. Su estimación sugiere que, para completar el álbum sin intercambios, se necesitarían cerca de 1.050 paquetes, lo que representa un gasto total de $2.100.000.

La brecha entre lo teórico y lo real

Esta diferencia significativa se debe a que, a medida que se avanza en el coleccionismo, las oportunidades de obtener figuritas repetidas aumentan. Por lo tanto, conseguir las últimas figuritas se vuelve cada vez más costoso.

¡Más de un millón es el nuevo mínimo!

Incluso al considerar escenarios menos extremos, es poco probable que completar el álbum cueste menos de un millón de pesos. Dado que las repeticiones son una constante desde los inicios de la compra, la mayoría de los coleccionistas necesitará planear un presupuesto considerable superior al mínimo teórico de $280.000.

Alternativas para reducir costos

Aunque el intercambio entre coleccionistas y la compra directa de figuritas faltantes pueden ayudar a abaratar el total, estas opciones no fueron parte de la estimación estadística aplicada. Así, los fervientes seguidores ya se preparan para una intensa búsqueda por cada figura del esperado álbum.