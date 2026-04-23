Martín Simonetta: ‘Los mercados prevén una solución para el bitcoin’

La incertidumbre geopolítica actual está afectando significativamente a la economía global. En este contexto, el economista Martín Simonetta examina cómo la caída del bitcoin y el aumento del precio del petróleo están interrelacionados con el conflicto en Medio Oriente.

Durante una entrevista en Canal E, Simonetta destacó que el comportamiento de las criptomonedas está en sintonía con otros activos financieros, lo que evidencia la complejidad del panorama económico actual. La reacción de los mercados a señales contradictorias entre los anuncios políticos y la cruda realidad del conflicto está creando volatilidad en distintos sectores financieros.

Bitcoin y Expectativas de Solución

El especialista indicó que la incertidumbre no afecta solo al bitcoin, sino también a acciones tecnológicas y al S&P 500. A pesar de las fluctuaciones, hay una percepción de que los mercados están descontando una posible resolución del conflicto en Medio Oriente, aunque esta expectativa no está respaldada por evidencias concretas.

Un Conflicto Prolongado y sus Implicaciones

Simonetta advierte que la situación geopolítica es delicada y no muestra signos de un cierre inmediato. Los intereses enfrentados complican aún más la posibilidad de una resolución rápida, lo que genera un escenario incierto y lleno de tensiones.

Consecuencias del Aumento del Petróleo

El incremento del precio del petróleo, especialmente cuando el Brent supera los 100 dólares, plantea preocupaciones significativas para la economía global. Este aumento repercute en el costo del combustible, afectando directamente a los consumidores y encareciendo la producción y el transporte a nivel mundial.

Estados Unidos y su Imagen Internacional

El economista también examinó el papel de Estados Unidos en el conflicto, sugiriendo que situaciones como la de Irán revelan debilidades dentro de la potencia. El conflicto actual no solo tiene implicaciones políticas, sino que también desgasta la confianza pública en un período electoral crucial.

Expectativas Económicas y Desaceleración Global

La incertidumbre actual tiene un impacto significativo en la actividad económica global, que funciona como una locomotora interconectada. Si una parte se frena, el efecto dominó afecta a todas las demás, generando un clima general de preocupación entre la población, especialmente en relación a sus empleos y la guerra.

Recursos Naturales y la Nueva Geopolítica

Simonetta también abordó la creciente competencia por recursos estratégicos, como las tierras raras y la energía. La posición de Argentina, Bolivia y Chile, que poseen recursos clave como el litio, destaca la importancia geopolítica de la región en el contexto global actual. La actual lógica de la geopolítica refleja un enfrentamiento de intereses entre grandes potencias como Estados Unidos y China, marcando un nuevo capítulo en las relaciones internacionales.