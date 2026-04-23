Rating del Miércoles: Gran Hermano se desvincula de Pasapalabra con medio elenco nominado

Gran Hermano y Pasapalabra: La Competencia Se Intensifica en la Pantalla Argentina

El prime time de la televisión argentina vive momentos de tensión y expectativa, donde los programas buscan posicionarse y captar la atención del público. Gran Hermano, aunque sigue siendo el favorito, enfrenta una creciente competencia por parte de Pasapalabra, el exitoso ciclo conducido por Iván de Pineda.

El ascenso de Pasapalabra en el ranking de audiencias Este miércoles, el reality show alcanzó un rating de 13,4 puntos durante su primera parte, destacándose con su gala de nominación. Sin embargo, su promedio general se vio afectado al bajar de los 13,9 puntos del lunes a 13,7 el martes, y finalmente a 13,4 un día después.

Un nuevo contendiente en el podio Pasapalabra se posicionó como el principal rival de Gran Hermano, logrando 10,9 puntos en medio de las dos partes del reality. Cabe aclarar que los ratings de Gran Hermano se dividen para no afectar la percepción del promedio. Por ende, los números iniciales no reflejan la audiencia general del programa.

Los momentos destacados de la gala En la segunda parte de Gran Hermano, el rating bajó a 10,2 puntos. Aunque la dinámica fue menos intensa que en episodios anteriores, la gala resultó entretenida y los participantes tuvieron que pasar por el confesionario. Nueve concursantes quedaron en la placa, y enfrentan riesgo de eliminación el próximo lunes.

Próximos cambios y sorpresas en Gran Hermano En un giro inesperado, Santiago del Moro anunció que habrá un reemplazo para La Maciel, con rumores sobre el regreso de Andrea del Boca. Además, en mayo se implementará un repechaje, permitiendo que algunos ex-participantes puedan regresar.

Otros programas en la competencia El ranking de audiencias se completó con **Telefe noticias**, que logró 8,4 puntos, seguido por la telenovela turca **Bahar** con un promedio de 7,3 puntos. El Trece continúa intentando acercarse con su programa «Es mi sueño», que alcanzó 7,2.

Un vistazo a la programación de El Trece y América El certamen musical de Guido Kaczka se estableció como un fuerte competidor en El Trece, superando a **Otro día perdido**, el late night show de Mario Pergolini, que marcó apenas 4,6 puntos. Por su parte, en América, **LAM** alcanzó 3,9 puntos, mientras que **Tele 9 central** en Elnueve lideró con 3,6 puntos. La Televisión Pública se quedó atrás con apenas 0,6 puntos de audiencia.