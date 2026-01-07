El estafador se disculpa con un mensaje bíblico

Más de 200 ciudadanos argentinos se vieron afectados tras reservar hospedaje en un complejo inexistente en Viña del Mar, Chile, perdiendo hasta 1.300 dólares. Los estafadores, que han dejado un mensaje en su sitio web, han sido identificados pero aun así el dolor de las víctimas persiste.

Un engaño bien montado

El fraude se perpetró a través de un sitio web llamado “Holiday Reñaca”, que ya ha sido desactivado. Esta plataforma, que tenía un aspecto profesional, ofrecía apartamentos en un resort a precios atractivos, con fuertes descuentos y vínculos a plataformas reconocidas como Booking.

Una agente inmobiliaria descubre el fraude

La situación fue desvelada por Valentina Funes, una joven agente inmobiliaria en Reñaca. Su intervención fue clave para alertar a los turistas que habían caído en la trampa. “Nos dimos cuenta cuando un hombre llegó a solicitar información sobre su reserva”, relató Valentina. Al revisar las fotos que le mostró, se percató de que estaban clonadas y que la propiedad en cuestión, “Holiday Reñaca”, no era la correcta.

Las víctimas llegan en masa

El fenómeno fue creciendo a medida que la noticia se difundía en medios y redes sociales. Muchos turistas, incluidos algunos de Perú, acudían en busca del inexistente alojamiento después de realizar pagos a través de medios digitales y confirmar sus reservas mediante WhatsApp.

El impacto en los turistas

Al llegar, muchos se encontraron con que no había disponibilidad. «Nos dijeron que no había reservas a nuestro nombre, lo que fue un impacto tremendo”, comentó Sergio González, uno de los defraudados, al canal chileno 24 Horas.

Identidad usurpada y disculpas anónimas

Egon Pfaff, el verdadero propietario de los departamentos, fue víctima de esta usurpación. Al recibir múltiples mensajes de turistas que creían haber alquilado a través de él, decidió actuar. “Actualicé mi aviso en plataformas turísticas para advertir sobre este fraude”, explicó.

Un mensaje de remordimiento

Los estafadores, conscientes de la gravedad de sus acciones, dejaron un mensaje en su sitio web que ha dejado a todos boquiabiertos. «Perdón a todos, pero era necesario”, comenzaba el texto. En él, expuso su remordimiento y hasta incluyó un pasaje bíblico, mostrando arrepentimiento por sus actos delictivos.

Sin embargo, las víctimas, que esperaban justicia y recompensas por su sufrimiento, siguen a la espera de respuestas. El impacto de este engaño continúa resonando en la comunidad argentina, que observa con tristeza cómo unas vacaciones soñadas se convirtieron en una estafa devastadora.