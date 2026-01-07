Mercados en Modo Vacaciones: Acciones y Bonos se Enfrian por Bajo Volumen

Título: El Mercado Financiero Argentino: Análisis de la Semana y Expectativas para el 9 de Enero

Bajada: Leonel Buccolo, analista de mercados, destaca la cautela del inversor local y el impacto de las vacaciones en el volumen de operaciones. Todo lo que necesitas saber sobre la próxima jornada clave del pago de deuda.

El analista de mercados, Leonel Buccolo, compartió su perspectiva sobre el actual escenario del mercado financiero argentino en una reciente entrevista en Canal E. Según su análisis, el ambiente inversor se caracteriza por un bajo volumen de transacciones y cautela ante los próximos pagos programados para el 9 de enero.

“La semana pasada el mercado ya mostraba un comportamiento en modo vacaciones, típico de fin de año. Por eso, el volumen de operaciones ha sido bastante reducido”, apuntó Buccolo. A pesar de un pequeño repunte, subrayó que la tendencia sigue marcada por la estacionalidad y la inclinación de los inversores a tomarse un descanso, lo que limita aún más la actividad en estas semanas.

Expectativas por el Pago de Deuda del 9 de Enero

Uno de los puntos más destacados por Buccolo fue el inminente pago de bonos programado para el 9 de enero y las transacciones relacionadas. Aclaró los detalles del calendario: “Si deseas recibir el bono, podrás operar hasta mañana con normalidad, con un plazo de 24 horas. El jueves 8, tienes la opción de adquirirlo en forma inmediata para recibir tu cobro”.

En relación a la acreditación de los dólares, el analista anticipó: “El lunes seguramente estarán acreditados en la caja de valores”. Asimismo, hizo hincapié en que los pagos no se reinscriben de forma automática: “No es algo que se pueda reinvertir de inmediato el 9 de enero”.

Buccolo también describió el proceso bajo la actual legislación: “Hay un dólar a 7.000 para bonos de ley extranjera y a 10.000 para los de ley local. Posteriormente, esto se convierte a dólar MEP, permitiendo al cliente acceder a la conversión”.

El analista observó que, aunque algunas restricciones han sido eliminadas, varias aún persisten. “Por fortuna, esa restricción ya no está vigente. Espero que no regrese. Así que no hay problema, no es necesario realizar una transferencia de los dólares al banco”, afirmó Buccolo.

No obstante, advirtió sobre una condición importante: “No haber adquirido dólar oficial en los últimos 90 días” es un requisito clave. Fuera de este aspecto, destacó que “no es necesario que los dólares vayan al banco” y que “no hay restricciones” para reinversiones en el momento que los clientes decidan hacerlo.