Justicia ordena a diario de Bahía Blanca rectificar notas de la dictadura

El Tribunal Oral de Bahía Blanca ha dictado un fallo trascendental, ordenando al diario La Nueva realizar una rectificación pública sobre información errónea publicada en los años 70, relacionada con las víctimas de la última dictadura militar en Argentina.

En el juicio conocido como “Zona V”, concluido el 26 de diciembre de 2022, se impuso la obligación a La Nueva de corregir su relato histórico que había presentado a 37 personas como “detenidas” o “abatidas en enfrentamientos”, en lugar de reconocer que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad de la época.

Un fallo significativo

Este veredicto, tomado al cierre de un extenso proceso que comenzó en febrero de 2022, exige al medio de comunicación realizar la rectificación en un plazo de diez días una vez que la sentencia sea firme. Específicamente, el fallo exige que incluya la fecha, la sección y la página donde se publicaron las noticias que necesitan corrección, lo que representa un paso crucial en la búsqueda de justicia.

El derecho a réplica y su implicancia

De acuerdo al portal Fiscales.gob.ar, el tribunal enfatizó que “el derecho a réplica” es un acto de reparación moral en favor de 37 víctimas. Esta demanda surge a partir de la necesidad de rectificar relatos que desdibujan el dolor de aquellos que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante un periodo oscuro de la historia argentina.

Reacciones del diario La Nueva

El diario La Nueva ha manifestado a través de comunicados que está evaluando el fallo y su impacto. Aseguran que los actuales propietarios no están relacionados con la administración anterior que publicó la información en cuestión y definen el fallo como “un avasallamiento a la libertad de prensa” a pesar de que su obligación de rectificación no se activa hasta que la sentencia quedé firme.

Un precedente en la lucha por la verdad

Este caso no es único; precedentes como la causa conocida como “Fracassi”, en la que La Nueva también fue intimada a rectificar información, muestran que la búsqueda de verdad y justicia continúa siendo un proceso complejo y necesario. Los representantes del Ministerio Público han solicitado que el fallo sea publicado en un lugar visible, para informar adecuadamente a la sociedad sobre los hechos históricos reales.

Condenas en el juicio de la Zona V

Las resoluciones del tribunal han incluido penas de prisión perpetua a varios exmilitares y expolicías, quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Este fallo ha puesto en relieve la importancia de recordar y reivindicar la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en manos del Estado.

Algunos de los condenados incluyen a figuras clave del Comando del V Cuerpo del Ejército y del Departamento de Inteligencia, con penas que reflejan la gravedad de sus crímenes, y subrayan el compromiso de la justicia en Argentina por reparar el daño causado durante la dictadura.