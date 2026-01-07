Descubre Cómo Opera la Nueva Estafa Bancaria en la Plataforma

Una virulenta estafa está poniendo en jaque la seguridad financiera de los usuarios al suplantar la identidad de bancos a través de WhatsApp. La advertencia se extiende, y es crucial estar alerta para proteger tu información personal.

La Policía Nacional de España lanza un fuerte aviso sobre un ingenioso esquema de fraude que utiliza WhatsApp para hacerse pasar por un «contacto del banco». Los ciberdelincuentes aprovechan información privada obtenida previamente para generar confianza en la víctima.

Modus operandi de la estafa

Los estafadores inician la comunicación invocando problemas inminentes en la cuenta o dispositivo del usuario. A menudo, ofrecen «asistencia» para evitar que se pierda dinero, estrategia que apela al miedo y la urgencia.

El peligro de compartir pantalla

Un rasgo distintivo de esta estafa es la solicitud de compartir la pantalla del dispositivo móvil. Es fundamental saber que ningún banco legítimo solicita este tipo de acción a través de aplicaciones de mensajería.

Si el usuario accede, el estafador obtiene acceso directo a contraseñas y códigos de verificación en tiempo real, facilitando el robo de fondos y la apropiación de información personal sensible.

¿Por qué esta modalidad es tan peligrosa?

La combinación de técnicas de suplantación de identidad y la presión para actuar rápidamente son factores que permiten a los delincuentes operar con éxito. Esto hace que la víctima baje la guardia y caiga en la trampa.

Consecuencias fatales para la seguridad financiera

Una vez dentro, los estafadores pueden transferir fondos sin autorización, modificar datos personales o incluso instalar software nocivo para mantener el control del dispositivo afectado.