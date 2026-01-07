Impacto en el bolsillo: Nueva York aumenta tarifas de bicicletas por quinto año seguido

A partir de 2026, los amantes de la bicicleta en Nueva York enfrentarán un nuevo panorama tarifario. Citi Bike anunció un incremento que impactará a usuarios ocasionales y a suscriptores mensuales, marcando el quinto año consecutivo de ajustes en los precios.

Citi Bike anuncia un nuevo aumento tarifario. La popular empresa de alquiler de bicicletas en la Gran Manzana ha confirmado que, a partir del 5 de enero de 2026, las tarifas por el uso de bicicletas y bicicletas eléctricas sufrirán un aumento significativo.

Detalles del Aumento Tarifario

La membresía anual experimentará un incremento del 9%, pasando a costar 239 dólares, lo que representa un aumento acumulado del 41% desde 2019. En el caso de las bicicletas eléctricas, la cuota por minuto se elevará a 27 centavos en Nueva York y 23 centavos en Nueva Jersey.

Impacto en los Usuarios Ocasionales

Los ciclistas que no son miembros también verán ajustes en sus tarifas. Un viaje de 30 minutos en bicicleta eléctrica costará más de 17 dólares, un aumento del 240% comparado con 2019, cuando el costo era de alrededor de cinco dólares.

Razones Detrás del Aumento

Citi Bike justifica este incremento por la necesidad de cubrir los crecientes gastos operativos, así como por la apertura de 250 nuevas estaciones y mejoras en los equipos. Durante 2025, la compañía había absorbido costos adicionales para mantener la calidad del servicio, pero ha indicado que esta estrategia ya no es sostenible.

Tarifas para Miembros con Descuento

Los miembros que aprovechan tarifas reducidas seguirán disfrutando de una membresía mensual de cinco dólares, pero las tarifas para bicicletas eléctricas aumentarán a 14 centavos por minuto.

Más Cambios en el Sistema de Transporte de Nueva York

Además del ajuste en las tarifas de Citi Bike, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también ha anunciado un nuevo esquema tarifario que entrará en vigor el 4 de enero de 2026. La tarifa básica del metro y los autobuses subirá a tres dólares, mientras que el sistema OMNY será el único método de pago, eliminando el uso de la Metrocard.

Con esta serie de ajustes en tarifas, los usuarios de transporte en Nueva York deberán prepararse para un nuevo capítulo en sus trayectos diarios, enfrentando costos más altos tanto en el alquiler de bicicletas como en el uso del transporte público.