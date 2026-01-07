Video: Celebración de Nochebuena Ortodoxa en Etiopía con Ceremonia de Velas

Este martes, Etiopía conmemoró la Nochebuena ortodoxa con una emotiva ceremonia de luces en Addis Abeba, donde miles de fieles se reunieron en la Plaza Meskel para participar en oraciones, cantos y una Misa a la medianoche.

Candlelight Vigil en la Plaza Meskel

Las familias, muchas vistiendo prendas tradicionales blancas, abarrotaron la plaza mientras los sacerdotes guiaban una solemne celebración. La ceremonia incluyó una vigilia durante toda la noche, marcando el final de un periodo de 43 días de ayuno que sigue la práctica de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo.

Una tradición que perdura

La fiesta se basa en el calendario juliano, que posiciona la Navidad el 7 de enero. Tras la medianoche, es común que las familias interrumpan el ayuno compartiendo platos de carne especialmente preparados para este evento.

Un reflejo de esperanza

A pesar de la tranquilidad en la capital, el país enfrenta desafíos en regiones como Amhara y Oromía. Sin embargo, la masiva congregación en Addis Abeba revela un profundo anhelo de normalidad y continuidad espiritual en tiempos inciertos.

El legado del cristianismo en Etiopía

Etiopía, reconocida por su fuerte arraigo ortodoxo, adoptó el cristianismo en el siglo IV, convirtiéndose en una parte integral de su identidad nacional. Esta tradición, vinculada desde sus inicios a la Iglesia de Alejandría, ha resistido a lo largo de siglos de historia y aislamiento.