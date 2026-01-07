Fuerte alerta de vientos en la Costa Atlántica: ¿Cuándo regresa la lluvia a la Ciudad?

La llegada de un nuevo sistema de tormentas podría alterar las vacaciones en la región, con advertencias especiales del Servicio Meteorológico Nacional para los turistas en la costa.

Tras un día caluroso y nublado, se anticipa el retorno de tempestades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Además, se ha emitido una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán a la Costa Atlántica, justo en la temporada veraniega.

Alertas Meteorológicas para la Costa Atlántica

El SMN lanzó una advertencia por vientos fuertes que afectarán, principalmente, desde Magdalena hasta Miramar, incluyendo destinos turísticos populares como San Clemente, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata. Esta alerta, emitida a última hora del martes, advierte sobre «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.»

Intensidad del Viento y Riesgos Asociados

Se prevén vientos del sudeste que oscilarán entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 75 km/h. Las mayores intensidades se registrarán sobre el estuario del Río de la Plata, lo que podría afectar la navegación y otras actividades al aire libre.

Expectativas de Precipitaciones en la Ciudad

Después de una ola de calor, este miércoles podría marcar el regreso de las lluvias en la Ciudad. Se esperan los primeros chaparrones durante la madrugada, con una temperatura que variará entre los 19 y 28 grados. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia aumentarán, alcanzando hasta un 70% en la tarde, junto con la posibilidad de tormentas.

Condiciones Nocturnas y Otras Alertas en el País

Por la noche, se anticipan vientos con ráfagas de hasta 59 km/h. A diferencia de la Ciudad, áreas de Cuyo y otras provincias argentinas, incluida una franja del oeste y noroeste de Buenos Aires, están bajo alerta amarilla por tormentas. Este fenómeno promete traer tormentas intensas, actividad eléctrica, posibles granizadas y precipitaciones acumuladas significativas, que podrían superar los 70 mm en momentos puntuales.

Continuación de la Vigilancia Meteorológica

Para mañana, la alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica sigue vigente, mientras que otras provincias, como Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza, también deberán estar atentas a las condiciones climáticas adversas. La situación exige precaución y atención a las actualizaciones meteorológicas para garantizar la seguridad de quienes se encuentren en estas regiones.