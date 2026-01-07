Gustavo Segré: ‘Turismo en Brasil es la mitad de caro que en la costa argentina’

La temporada de verano está trayendo un notable auge en el turismo argentino hacia Brasil, convirtiéndose en un motor clave para la economía turística del país vecino. En diálogo con Canal E, el periodista Gustavo Segré desgranó las razones detrás de este fenómeno que continúa en ascenso.

Durante el verano, los argentinos suelen extender sus vacaciones hasta febrero, e incluso principios de marzo, lo que contribuye a mantener la demanda turística más allá del apogeo de la temporada local. “Mientras los brasileños disfrutan de su descanso en enero, los argentinos tenemos otras fechas que benefician nuestro desplazamiento”, comentó Segré.

Destinos Favoritos de los Argentinos en Brasil

El periodista resaltó que algunos destinos brasileños se han convertido en verdaderas “colonias argentinas”. Entre ellos, mencionó lugares como Florianópolis, Camboriú, Balneario Camboriú y Búzios. Según Segré, durante la temporada alta, es notable la presencia de turistas argentinos, incluso entre quienes no hablan portugués.

Beneficios Económicos y Precios Atractivos

Uno de los principales atractivos para los turistas argentinos son los precios accesibles. “Aquí no se paga por la carpa en la playa, como es habitual en localidades argentinas como Mar del Plata”, señaló. En las playas brasileñas, uno puede disfrutar de cómodas sombrillas y reposeras sin costos adicionales, solo consumiendo alimentos y bebidas.

Además, comentó que comer en Brasil puede costar la mitad de lo que se gasta en Argentina. Segré, quien viaja mensualmente, admitió estar sorprendido por la diferencia de precios: “Los costos en Brasil son mucho más favorables para nosotros”, manifestó, destacando que las playas son más cálidas y amplias, sumado a una oferta de hospedaje considerablemente más económica.

Precauciones para Viajar en Auto

Sin embargo, Segré advirtió a quienes planean viajar en auto sobre la importancia de prestar atención a las señales de tránsito en Brasil. “Los brasileños tienen una cultura distinta, como dar luz de giro a la izquierda para indicar que los autos no deben pasar”, explicó, señalando que esto ha causado accidentes en rutas brasileñas.

Recomendaciones sobre Rutas de Acceso

En cuanto a los accesos por carretera, el periodista sugirió evitar rutas congestionadas como Paso de los Libres y Uruguayana, donde las demoras pueden ser significativas. En cambio, recomendó utilizar alternativas como San Borja, Dionisio Cerquero y Bernardo Yrigoyen para ingresar a Santa Catarina sin contratiempos.