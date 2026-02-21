El estancamiento del soya en Argentina: ¿Perderemos el trono de mayor exportador mundial ante Brasil?

En un análisis reciente, Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, advirtió sobre el estancamiento de la producción sojera en Argentina y la creciente competencia de Brasil y Estados Unidos en el mercado global de la harina de soja.

El Estancamiento de Argentina en el Mercado Sojero

El avance de Brasil y Estados Unidos en la producción y exportación de harina de soja es un tema preocupante para Argentina, que históricamente ha liderado este sector. Según Patiño, “desde la campaña 2015-2016, cuando alcanzamos una producción de 61 millones de toneladas, hemos visto un estancamiento significativo”.

Brasil Acelera su Producción

En contraste, Brasil continúa su crecimiento imparable, alcanzando los 182 millones de toneladas de soja, con China como su principal mercado. “China importa aproximadamente 112 millones de toneladas de soja cada año”, explicó Patiño.

La Estrategia de Industrialización Brasileña

Frente a la amenaza de dependencia del mercado chino, Brasil está intensificando su industrialización. Patiño afirma: “El agronegocio brasileño se pregunta cómo hacer frente al monopsonio chino, y la respuesta es moler más soja”. Este enfoque no solo busca diversificar, sino también aumentar la competitividad en el mercado.

¿Un Cambio de Liderazgo en el Futuro?

Los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que las exportaciones de harina de soja de Brasil están cerca de alcanzar a las de Argentina. Actualmente, Brasil exporta 25,5 millones de toneladas, mientras que Argentina se mantiene en 29 millones. Con el ritmo de expansión actual, “no pasará mucho tiempo antes de que Brasil se convierta en el primer exportador mundial de harina de soja”, advirtió Patiño.