Remates Judiciales Online: ¡Puja desde tu celular con la Corte Suprema!

Las subastas electrónicas de la CSJN ya están aquí, abriendo un abanico de posibilidades para todos los interesados en adquirir bienes diversos desde la comodidad de su hogar. Este innovador sistema promueve la transparencia y accesibilidad en el ámbito judicial.

Un Cambio Radical en el Sistema de Remates

Desde apartamentos en Avellaneda hasta chalets en La Matanza, la variedad de bienes disponibles en el nuevo catálogo de subastas electrónicas es impresionante. Este modelo, regulado por la Acordada 15/2025, transforma la experiencia de compra al eliminar las barreras físicas que antes rodeaban a los remates presenciales.

Transparencia y Seguridad en el Proceso

La digitalización de los remates no solo simplifica el proceso, sino que también incrementa la confianza. Al eliminar la necesidad de asistir físicamente a una sala de remates, se previenen las presiones de intermediarios y posibles conductas indebidas. Ahora, cualquier persona en el país puede participar y hacer su oferta sin desplazamientos ni pagos en efectivo.

Cómo Participar en una Subasta Electrónica

El proceso para participar en una subasta se divide en tres pasos sencillos:

1. Empadronamiento

El primer paso es registrarse en el portal oficial, lo que es completamente gratuito y tiene una duración de un año. Solo se requiere cargar datos básicos, como DNI, CUIT/CUIL y CBU de forma totalmente online, sin necesidad de asistir personalmente.

2. Inscripción al Remate

Una vez empadronado, el siguiente paso es inscribirse al remate deseado. En el legajo del bien que te interesa, habrán botones para realizar esta inscripción, además de la posibilidad de observar cuántos participantes hay en la puja.

3. Depósito en Garantía

Para ofrecer en la subasta, a menudo se requiere un depósito previo que debe estar acreditado al menos tres días hábiles antes del evento. Si tu oferta no resulta ganadora, el dinero se devuelve automáticamente mediante transferencia bancaria.

La Dinámica del Remate

Una vez que comienza el remate, la plataforma está activa durante diez días hábiles, disponible las 24 horas del día. Durante este período, varias herramientas digitales mejoran la experiencia del usuario:

Código de Postor

La asignación de un código único y secreto para cada subasta garantiza el anonimato de los participantes, protegiendo así su identidad frente a otros apostadores.

Postura Máxima Secreta

Con esta opción, puedes programar la cantidad máxima que estás dispuesto a pagar, y el sistema hará las pujas automáticamente en tu nombre hasta alcanzar ese límite.

Minuto de Adición

Para prevenir que las ofertas de último momento bloqueen a otros, el sistema extiende automáticamente el cierre por 10 minutos si se realiza una puja en los últimos tres minutos del remate. Esta dinámica se repite hasta que no haya más ofertas.

Si logras la oferta más alta, recibirás una notificación por correo electrónico. A partir de ahí, tendrás tres días hábiles para presentarte ante el juzgado con los comprobantes de inscripción y tu código de postor para formalizar la compra.