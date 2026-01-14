El exbanquero que predijo la caída de Maduro ahora busca oportunidades en Venezuela

La detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha generado un giro inesperado en la narrativa económica y política de Venezuela, haciendo que inversores del mundo entero busquen respuestas sobre las nuevas oportunidades que podrían surgir en el país.

Días tras la captura de Nicolás Maduro, Charles Myers, fundador de Signum Global Advisors, se encontraba atendiendo llamadas desde una telesilla en Aspen, Colorado. Ejecutivos de fondos de cobertura, periodistas y funcionarios del gobierno de Trump se interesaron por su visión sobre el futuro inmediato de Venezuela, especialmente en términos de inversión.

Expectativas de un Cambio en el Liderazgo

Myers, quien había anticipado la caída de Maduro, reveló que ya había comenzado a planear un viaje a una Venezuela «post-Maduro» para identificar oportunidades de inversión. En su última comunicación con clientes, expresó el alto interés generado por la situación actual, destacando la cantidad de consultas que ha recibido por parte de nuevos interesados.

Una Nueva Era para la Inversión Extranjera

Tras la captura, Myers se convirtió en una voz autorizada en Washington y Wall Street, interpretando el nuevo entorno político y exponiendo cómo este podría impactar las posibilidades de negocio. “He tenido una conversación constructiva con la Casa Blanca, donde mostraron interés en atraer inversión extranjera a Venezuela”, aseguró.

Escépticos entre las Compañías Petroleras

Sin embargo, el escepticismo entre los ejecutivos de la industria petrolera persiste. Muchos consideran a Venezuela como un destino no viable para invertir debido a la complicada legislación y la inestabilidad política. Myers enfatiza que es esencial eliminar las sanciones y revisar la ley de hidrocarburos para crear un entorno más atractivo.

Un Marco para la Inversión

“Necesitamos un marco claro para la inversión extranjera”, subrayó Myers, quien también reconoció que este es un momento significativo para las firmas de análisis geopolítico. La incertidumbre mundial exige un mayor nivel de análisis, y su firma está lista para ayudar a los clientes a navegar en este nuevo panorama.

Próximos Pasos en Caracas

Myers se prepara para un viaje a Caracas en marzo, donde se reunirá con Delcy Rodríguez y otros ministros clave. Expectativas altas acompañan a esta misión, con casi 50 empresas registrándose para acompañarlo en este viaje histórico.

Un Interés Global por Venezuela

A medida que las tensiones geopolíticas aumentan, incluso se han recibido solicitudes de clientes para explorar oportunidades en Groenlandia, lo que pone de manifiesto un interés creciente por los recursos estratégicos en diferentes regiones del mundo.