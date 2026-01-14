Hombre ataca brutalmente al perro de su vecina en Tucumán

Un hecho de violencia extrema en un edificio de Tucumán ha conmocionado a la comunidad, donde un hombre atacó brutalmente a un perro tras un encuentro desafortunado con sus hijas. Las imágenes del suceso son preocupantes y han generado un fuerte rechazo entre los vecinos.

Un Encuentro Desafortunado que Desencadena el Horror

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en el barrio Norte de la capital tucumana. En las grabaciones de seguridad se puede observar cómo el hombre, acompañado por sus dos hijas, se topa con un pequeño perro que, asustado, ladra hacia una de las niñas. Sin dudarlo, el padre responde de la manera más violenta posible.

Acciones Inimaginables frente a la Mirada de los Vecinos

Tras el primer ladrido, el hombre le propina una patada al perro, que intenta escapar. Sin embargo, esto no detiene su furia, y corre tras el animal para darle un segundo golpe. Las cámaras registran no solo los ataques, sino también cómo continuó golpeando al perro una vez que fue sujetado por otro vecino.

Violencia y Discurso de Odio

Ante la mirada atónita de los residentes, el agresor no solo agredió al perro, sino que también lanzó comentarios violentos y antisemitas. Testigos afirman que, después del ataque, comenzó a gritar «¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!» a la dueña del can.

Consecuencias Devastadoras para una Vecina y su Mascota

La mujer, impactada por la brutalidad del suceso, se vio obligada a ser internada debido al fuerte estrés emocional. Los vecinos del edificio expresaron su preocupación no solo por el bienestar del perro, sino también por tener a alguien con un comportamiento tan violento en su comunidad.

Medidas a Tomar por la Comunidad

El consorcio del edificio ha tomado nota de esta alarmante situación y está considerando sanciones para el agresor. Se ha convocado a una asamblea extraordinaria para discutir el tema y determinar los pasos a seguir, reflejando la necesidad de proteger a todos los residentes, humanos y animales por igual.